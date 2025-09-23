PMPA investe em aparelhamento e novas tecnologias ajudam a reduzir violência no Pará

A Polícia Militar do Pará (PMPA) tem investido fortemente em tecnologia e estrutura para aprimorar suas ações em todo o Estado. Essa transformação, impulsionada pela ampliação do aporte de recursos na corporação desde 2019, está contribuindo diretamente para a prevenção e repressão ao crime, com impacto na redução da violência e na preservação de vidas.

Entre 2019 e 2025, a PMPA recebeu investimentos significativos em equipamentos de última geração: armamentos modernos, coletes balísticos, computadores, tablets, bodycams, rádios comunicadores, drones, softwares e veículos.

Com 15 anos de serviço público, Elivaldo Nascimento, terceiro sargento da Polícia Militar, destacou a mudança na valorização da corporação: “Quando eu entrei na PM, em 2000, havia um grande déficit de equipamentos. Nós precisávamos assumir o serviço e cautelar o colete e depois entregar para outro colega no fim do expediente. Isso dificultava muito, porque, geralmente, o colete já vinha suado, desgastado. A mesma situação acontecia com o armamento, a pistola era cautelada e depois devolvida, o que acabava deixando o policial desprotegido quando voltava para casa. Já em 2019, houve uma grande melhora. A Polícia Militar começou a adquirir mais equipamentos e a investir também em viaturas. Quando cheguei à corporação, as viaturas não tinham ar-condicionado; trabalhávamos em condições quase desumanas, porque o calor era intenso, gerava muito cansaço. Hoje, essa realidade é diferente, graças a Deus", finalizou o Sargento.

Armamentos e equipamentos modernos

Uma das mudanças mais marcantes foi a substituição das antigas pistolas calibre .40 pelas novas Beretta APX Full Size, que oferecem mais segurança, precisão e modularidade, além de alta capacidade de munição. O armamento conta com travas no gatilho e no percussor, além de melhor adaptação ergonômica ao policial e hoje todo policial militar possui tem seu próprio armamento, o que representa um total de cerca de 16 mil pistolas, além das armas longas com munição de alta energia e velocidade, utilizados em situações específicas.

Os policiais também passaram a utilizar coletes balísticos mais leves, confortáveis e eficientes, com redução de até 30% no peso em comparação aos modelos anteriores.

Outros investimentos realizados pelo governo do Estado, por meio da PM, são os equipamentos de ponta adquiridos para o Batalhão de Operações Especiais (Bope), como trajes de desfragmentação, utilizados em caso de desarmamento de bombas; óculos optrônicos, utilizados para visão noturna; viaturas blindadas; aparelhos de raio-x, que ajudam na identificação de possíveis artefatos explosivos, totalizando cerca de R$ 10,5 milhões, somente neste ano de 2025.

Veículos e comunicação reforçada

A mobilidade e a capacidade de resposta da PMPA também foram aprimoradas com a aquisição, entre veículos próprios e locados, de 2.812 carros, como caminhonetes robustas, veículos ideais para atuar em terrenos desafiadores, comuns em diversas regiões do Estado, além de ônibus, micro ônibus, guinhos, embarcações, VTR’s, vans, entre outros.

Com um total de 3.276 rádios portáteis bidirecionais, os chamados HTs, hoje, a corporação consegue garantir agilidade e precisão nas operações, permitindo o contato instantâneo entre as unidades operacionais e otimizando o suporte em situações emergenciais, podendo ser utilizado em qualquer área do Estado, mesmo onde não haja sinal de internet.

Tecnologia no campo: policiamento rural mais eficiente

No interior do Pará, os avanços tecnológicos também estão fazendo a diferença. O Batalhão de Polícia Rural utiliza ferramentas como sistemas de geolocalização, drones, GPS, softwares de mapeamento, confecção de mapas digitais e cadastramento de propriedades rurais, além de técnicas de polícia de proximidade para reforçar a segurança no campo.

Os policiais são capacitados para utilizar esses recursos com eficiência, ampliando a presença do Estado em áreas rurais e garantindo uma atuação mais estratégica e preventiva.

Bodycams: segurança e transparência com foco na Região Metropolitana

Na Região Metropolitana de Belém, a implantação de 600 bodycams (câmeras corporais) é um dos principais marcos da modernização da PMPA. As câmeras ajudam a qualificar o atendimento ao cidadão e resguardar a atuação dos policiais.

A adoção dessa tecnologia reforça o compromisso da corporação com a transparência e a profissionalização das ações, além de servir como ferramenta de capacitação contínua para o uso ético e eficiente da tecnologia no serviço policial.

Com esses avanços, a Polícia Militar do Pará fortalece sua missão de proteger a sociedade, incorporando tecnologia de ponta à sua atuação e contribuindo para a construção de um Estado mais seguro e moderno.

“Os investimentos realizados pelo governo do Pará em tecnologia e modernização têm sido fundamentais para transformar a atuação da Polícia Militar do Pará. Hoje, conseguimos responder com mais rapidez, eficiência e, principalmente, mais respeito ao cidadão. Nossa missão é contribuir com a nossa população e cada avanço tecnológico reforça esse compromisso com a sociedade paraense”, destacou o coronel Sérgio Neves, Comandante-Geral da PMPA.