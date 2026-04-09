PM realiza parto de emergência dentro da sede de batalhão no Marajó

A Polícia Militar realizou um parto de emergência dentro da sede do 9º Batalhão na madrugada de quarta-feira (8/4), em Breves, no arquipélago do Marajó. Segundo a PM, uma jovem de 18 anos em trabalho de parto chegou até o quartel em busca de ajuda para se deslocar até uma unidade de saúde, mas acabou dando à luz ainda no batalhão.

Devido às circunstâncias, os militares que estavam de serviço se mobilizaram para prestar ajuda à gestante, que apresentava fortes dores e sintomas característicos de trabalho de parto.

A equipe ainda acionou o Corpo de Bombeiros Militar (CBMPA). No entanto, durante o tempo de resposta da equipe de socorro, a parturiente evoluiu para trabalho de parto ativo, dando à luz à criança nas dependências da unidade policial.

De acordo com a PM, no momento do nascimento, os agentes constataram que o recém-nascido não apresentava choro imediato e que o cordão umbilical estava envolto no pescoço da criança, configurando uma situação de risco iminente à vida. Foi quando o comandante da guarda, 1º Sargento Melo, realizou com precisão as manobras necessárias para desobstrução, conseguindo reverter o quadro e possibilitar que o bebê iniciasse a respiração.

Uma equipe do CBMPA chegou ao local, assumindo o atendimento e dando continuidade aos procedimentos de assistência. A parturiente e o recém-nascido foram encaminhados à unidade hospitalar para atendimento médico especializado.

O episódio reafirma o papel essencial da Polícia Militar como instituição comprometida não apenas com a segurança pública, mas também com o cuidado e a proteção da vida em todas as dimensões.