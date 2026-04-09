Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

PM realiza parto de emergência dentro da sede de batalhão no Marajó

Segundo a Polícia Militar, uma jovem de 18 anos em trabalho de parto chegou até o quartel em busca de ajuda para se deslocar até uma unidade de saúde, mas acabou dando à luz ainda no batalhão

Saul Anjos
fonte

A imagem em destaque mostra o comandante da guarda, 1º Sargento Melo, segurando o recém-nascido. (Foto: Divulgação | Ascom PMPA)

A Polícia Militar realizou um parto de emergência dentro da sede do 9º Batalhão na madrugada de quarta-feira (8/4), em Breves, no arquipélago do Marajó.  Segundo a PM, uma jovem de 18 anos em trabalho de parto chegou até o quartel em busca de ajuda para se deslocar até uma unidade de saúde, mas acabou dando à luz ainda no batalhão.

Devido às circunstâncias, os militares que estavam de serviço se mobilizaram para prestar ajuda à gestante, que apresentava fortes dores e sintomas característicos de trabalho de parto. 

A equipe ainda acionou o Corpo de Bombeiros Militar (CBMPA). No entanto, durante o tempo de resposta da equipe de socorro, a parturiente evoluiu para trabalho de parto ativo, dando à luz à criança nas dependências da unidade policial.

De acordo com a PM, no momento do nascimento, os agentes constataram que o recém-nascido não apresentava choro imediato e que o cordão umbilical estava envolto no pescoço da criança, configurando uma situação de risco iminente à vida. Foi quando o comandante da guarda, 1º Sargento Melo, realizou com precisão as manobras necessárias para desobstrução, conseguindo reverter o quadro e possibilitar que o bebê iniciasse a respiração.

Uma equipe do CBMPA chegou ao local, assumindo o atendimento e dando continuidade aos procedimentos de assistência. A parturiente e o recém-nascido foram encaminhados à unidade hospitalar para atendimento médico especializado.

O episódio reafirma o papel essencial da Polícia Militar como instituição comprometida não apenas com a segurança pública, mas também com o cuidado e a proteção da vida em todas as dimensões.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

pm

polícia

realiza parto de emergência

dentro da sede de batalhão

marajó

breves

Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

CUSTOS

Preço do trigo sobe em abril e encarece pão e massas no Pará

Reajuste é motivado pela alta dos combustíveis e nova incidência de impostos federais sobre a importação do cereal

09.04.26 13h22

DESAPARECIDO

Piloto de avião desaparece após viajar para entrevista de emprego no Pará

O jovem João Vitor de Lima Franco avisou pela última vez que estava hospedado em um hotel na Avenida Dr. Enéas Pinheiro

08.04.26 17h10

VIOLÊNCIA

Secretaria Municipal de Educação instaura sindicância para apurar caso de violência em Castanhal

Caso envolve estudante da rede municipal e segue sob investigação com acompanhamento de órgãos competentes

08.04.26 10h52

LEGISLATIVO

Alepa aprova regras para couvert artístico em bares e restaurantes do Pará

A Assembleia Legislativa do Estado do Pará também aprovou pacote de projetos sobre cultura, inclusão e saúde em sessão unânime

07.04.26 18h49

MAIS LIDAS EM PARÁ

CASO BRUNO MAFRA

Condenado por estupro, Bruno Mafra divulga prints de conversas com vítimas; confira

Cantor paraense compartilhou mensagens antigas com as filhas nas redes sociais ao comentar o caso

06.04.26 20h36

CASO BRUNO MAFRA

Bruno Mafra se pronuncia pela primeira vez após condenação por estupro de vulnerável

Cantor paraense publicou vídeo nas redes sociais e declarou inocência após decisão da Justiça

06.04.26 19h56

CASO BRUNO MAFRA

Confira o pronunciamento completo de Bruno Mafra

Cantor da banda Bruno e Trio nega acusações em vídeo e afirma que vai provar inocência

06.04.26 20h51

INCLUSÃO

Pará lança carteira digital para identificação de pessoas com autismo

Lançamento permite emissão pelo celular, com mais agilidade, segurança de dados e garantia de direitos para pessoas com transtorno do espectro autista no estado

07.04.26 19h51

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda