PM inicia operação para reduzir delitos no centro de Belém

A Polícia Militar do Pará identificou que aumentaram as ocorrências envolvendo "lanceiros" (batedores de carteira) e tráfico de drogas na área do Ver-o-Peso e Comércio nas úlltimas semanas. Até um homicídio foi verificado na área do ponto turístico de venda de alimentos na terça-feira (14).Para prevenir novas situações neste período de circulação intensa de turistas e população na área, por causa do Círio de Nazaré, a PM iniciou, nesta sexta-feira (17), a Operação "City Tour" justamente neste perímetro de Belém O foco é reforçar a segurança de turistas e população no local, por ocasião da festa maior dos paraenses, o Círio de Nazaré, o que atrai muita gente àquele trecho da cidade.

A ação é coordenada pelo major Joas, comandante da Companhia Turística, com atuação do comandante do Centro de Policiamento Especializado (CPE), coronel Carlos Dória, e mobiliza 100 policias, com 20 viaturas.

O homicídio na área do Ver-o-Peso foi praticado na terça-feira (14). A vítima foi identificada como Cláudio Alexandre Cândido, 2º tenente da Aeronáutica, como repassou a PM na ocasião. Ele foi atingido com um tiro na cabeça, durante tentativa de assalto, ao qual reagiu. Chegou a ser hospitalizado, mas acabou morrendo. O crime, praticado por dois suspeitos em uma moto, ocorreu na travessa Campos Sales com o Boulevard Castilhos França.

Prevenção

"Com a proximidade do Círio cresce a circulação de turistas e da população nessa área, e como aumentou o funcionamento do comércio, verificamos que os delitos aumentaram; então, a PM reforça o combate à criminalidade nesse perímetro de Belém", destaca o comandante do CPE. A operação começou às 8 horas de hoje (17), com o primeiro turno sido encerrado às 14 horas. Ficou de ser retomada a partir das 17 para seguir até as 23 horas.

As ações envolvem a área do Ver-o-Peso e vias do centro comercial, a partir da Escadinha do Cais do Porto. Logo no começo da "City Tour", foram feitas abordagens e ação de identificação veicular, mas nada de ilícito foi verificado. Varreduras são programadas para aquele perímetro de Belém.

As ações na área prosseguirão até o dia 25 de setembro. A Polícia Militar poderá levar a operação, além dessa primeira etapa, a outros pontos da cidade. Perímetros estratégicos de combate a crimes são estudados pela corporação, como parte de um planejamento nesse sentido. O Distrito de Icoaraci é um dos locais que poderão receber esses serviços.