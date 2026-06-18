Planetário do Pará divulga programação especial de férias para todas as idades em julho

O Centro de Ciências e Planetário do Pará (CCPPA) abre as inscrições a partir da próxima segunda-feira (22/06) para a programação especial de férias no espaço. A programação especial "Planetário nas Férias" ocorrerá de 1º a 11 de julho, com oficinas educativas para crianças, adolescentes e adultos interessados em explorar diferentes áreas do conhecimento científico de forma prática e interativa. O Planetário do Pará é vinculado à Universidade do Estado do Pará (Uepa).

As atividades ocorrerão de segunda a sexta-feira, nos turnos da manhã e da tarde, com vagas limitadas, mediante o pagamento de uma taxa única de R$ 15. As inscrições estarão abertas de 22 a 30 de junho e deverão ser realizadas presencialmente no CCPPA, no setor de agendamento, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. O pagamento da taxa deverá ser efetuado, preferencialmente, em espécie. A lista completa das oficinas, com informações sobre horários, público-alvo, carga horária e demais orientações, está disponível no perfil do Instagram do CCPPA.

A iniciativa integra as ações de divulgação científica e busca proporcionar experiências de aprendizagem relacionadas às áreas de Astronomia, Física, Química, Biologia, Matemática, Acessibilidade, Pedagogia e Interculturalidade.

Ao longo da programação, os participantes poderão construir foguetes, produzir mini terrários, confeccionar bombas de sementes, aprender técnicas de química forense, explorar fenômenos luminosos, desenvolver habilidades de raciocínio lógico, conhecer o Planetário por meio da Língua Brasileira de Sinais (Libras) e participar de atividades voltadas à promoção da cultura chinesa, em parceria com o Instituto Confúcio na Uepa.

As oficinas serão realizadas em diferentes espaços do Centro de Ciências. Entre as atividades ofertadas estão: "Missão Mini Terrário: Monte seu Ecossistema", "Raízes do Futuro: Produzindo Bombas de Sementes", "Química Forense no Planetário", "Luz e Química: Desvendando o Brilho por Trás da Ciência", "Cubolândia", "Geometria Viva: Origami & Arte", "Oficina de Foguetes", "Conhecer e Reconhecer o Planetário por Meio da Libras", "Passeio pela Cultura Chinesa" e a "Oficina de Produção de Mini Sistema Solar".

Sessões da Cúpula não precisarão de inscrição

O Planetário oferecerá sessões de cúpula voltadas ao público em geral, de segunda a sexta-feira, entre os dias 1º e 10 de julho, nos horários de 11h e 17h. Para participar, não é necessário realizar inscrição prévia, nem estar matriculado em alguma das oficinas. Os interessados somente precisam adquirir o ingresso, na bilheteria do Planetário, no valor de R$ 10 (inteira) ou R$ 5 (meia-entrada).

Têm direito à gratuidade crianças de até 6 anos de idade, pessoas com deficiências e idosos com idade superior a 60 anos. Professores e estudantes podem adquirir meia-entrada, mediante apresentação de documento comprobatório, como carteira estudantil ou declaração de matrícula. Os inscritos nas oficinas terão entrada gratuita na sessão de cúpula.

Em razão da programação especial "Planetário nas Férias", não haverá a tradicional visitação pública às quartas-feiras, no período da tarde, durante o mês de julho. Além disso, excepcionalmente, não ocorrerá visitação no sábado, 4 de julho. No dia 11 de julho, o Centro de Ciências e Planetário do Pará receberá o público, das 8h30 às 11h30, com acesso aos espaços expositivos do Centro de Ciências e participação em sessão de cúpula. Na mesma data, ocorrerá o lançamento dos foguetes produzidos pelos participantes durante a oficina e exposição dos materiais elaborados ao longo da atividade sobre mini Sistema Solar.

Após as oficinas de férias, o Planetário suspenderá as visitações, entre os dias 13 de julho e 2 de agosto. As atividades de visitação escolar serão retomadas no dia 4 de agosto e de visitação pública no dia 5 de agosto.

APROXIMAÇÃO - As atividades foram planejadas para estimular a criatividade, a curiosidade científica, a educação ambiental e a valorização da diversidade cultural por meio de metodologias participativas e experiências práticas. De acordo com o diretor do CCPPA, José Roberto Silva, a programação foi elaborada para aproximar o público dos conhecimentos científicos durante o período de férias escolares.

“Esta é uma programação especial do CCPPA, que oportuniza a oferta de atividades práticas e lúdicas em diferentes áreas do conhecimento e para variados públicos. Vale lembrar que em 2025, em virtude da COP30, não foi possível realizar esta ação. Nesse sentido, acreditamos que iremos atrair um bom público, considerando as experiências dos anos anteriores”, considera o gestor.

CRIATIVIDADE - As oficinas foram estruturadas para proporcionar experiências práticas e estimular a aprendizagem por meio da experimentação. Na área da Biologia, por exemplo, os participantes poderão criar ecossistemas em miniatura durante a oficina "Missão Mini Terrário: Monte seu Ecossistema" e produzir bombas de sementes na atividade "Raízes do Futuro", que aborda conceitos relacionados à preservação ambiental e ao reflorestamento.

“Com a oficina 'Raízes do Futuro: Produzindo Bombas de Sementes', buscamos despertar nos participantes a percepção de que pequenas ações podem gerar grandes impactos positivos para o meio ambiente. A atividade une aprendizado e prática, incentivando o cuidado com a natureza e mostrando que todos podem contribuir para a construção de espaços mais verdes e sustentáveis. É uma forma de fortalecer, desde cedo, valores ligados à responsabilidade ambiental e à conservação da biodiversidade”, relata a técnica em Biologia do CCPPA, Fernanda Barros.

Já na área da Química, serão ofertadas as oficinas "Química Forense no Planetário", que apresenta técnicas utilizadas em investigações científicas, e "Luz e Química: Desvendando o Brilho por Trás da Ciência", dedicada à exploração de fenômenos luminosos e reações químicas.

A Matemática estará presente por meio das oficinas "Cubolândia", voltada ao desenvolvimento do raciocínio lógico com cubos mágicos, e "Geometria Viva: Origami & Arte", que utiliza dobraduras para apresentar conceitos geométricos de forma lúdica. Na área de Astronomia e Física, os participantes poderão construir e lançar modelos durante a Oficina de Foguetes. Para participar, será necessário que os inscritos levem, no dia da oficina, duas garrafas PET do mesmo modelo.

Outra atividade de destaque é a oficina "Conhecer e Reconhecer o Planetário por Meio da Libras", que busca promover a inclusão e a acessibilidade. Durante a oficina, os participantes terão a oportunidade de aprender os principais sinais usados nesse espaço científico e sociocultural, utilizados na comunicação com pessoas surdas, como os sinais de "Planetário", "Centro de Ciências", "Globo de Plasma", "Camaleão Químico", "Sistema Solar", entre outros.

“A atividade valoriza a diversidade e estimula o respeito às diferenças, além de aproximar a comunidade deste centro de conhecimentos científicos. Essa iniciativa contribuirá para tornar o ambiente mais acolhedor e inclusivo para todos os visitantes. A oficina é essencial para reforçar o compromisso com a igualdade e o direito universal ao conhecimento, podendo ser acessada por pessoas de várias idades, sem a necessidade de participação prévia em cursos específicos de língua de sinais”, afirma a docente da Uepa e responsável pelo espaço da Acessibilidade, Ivanete Moreira.

Na programação, também será ofertada a "Oficina de Produção de Mini Sistema Solar", destinada a crianças de 7 a 12 anos. Durante a atividade, os participantes poderão construir modelos tridimensionais do Sistema Solar, utilizando materiais acessíveis e estratégias lúdicas de educação científica. “A proposta busca aproximar as crianças de conceitos básicos de Astronomia, estimulando a criatividade, a coordenação motora, o trabalho colaborativo, a curiosidade científica e a relação entre arte e ciência”, destaca a pedagoga do CCPPA, Alice Sousa.

A programação contará ainda com a oficina "Passeio pela Cultura Chinesa", realizada das 8h30 às 11h30, no dia 2 de julho, em parceria com o Instituto Confúcio na Universidade do Estado do Pará. Voltada para adolescentes de 12 a 17 anos, a atividade promoverá uma imersão em tradições culturais chinesas, por meio de apresentações e experiências práticas de corte de papel, nó chinês e caligrafia chinesa. A iniciativa busca estimular o intercâmbio cultural, a criatividade e o respeito à diversidade, fortalecendo os laços entre educação, arte e cultura.