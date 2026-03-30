Petrobras investirá R$ 2,8 milhões em projeto sobre a Bacia do Marajó, no Pará

Pesquisa executada pelo Serviço Geológico do Brasil busca ampliar conhecimento sobre sistemas petrolíferos, recursos minerais e hídricos por 18 meses

O Liberal com informações da AE

A Petrobras anunciou um investimento de R$ 2,8 milhões em um projeto de pesquisa focado na Bacia do Marajó, no Pará. A iniciativa, que será executada ao longo de 18 meses pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB), visa aprofundar o conhecimento sobre os sistemas petrolíferos, recursos minerais e hídricos da região.

O Acordo de Cooperação Técnica (ACT) foca na revisão da carta estratigráfica da bacia. A área de estudo se estende por 53 mil km², situada entre as bacias do Amazonas e Parnaíba.

Alcance e Objetivos da Pesquisa

O levantamento busca, além de atualizar dados da região, preencher lacunas de informações. O foco principal é sobre a área de planície que se forma onde as placas tectônicas se separam, conhecida como rift (fenda ou falha).

Colaboração Acadêmica Nacional

Para a execução do projeto, o SGB contará com a participação de pesquisadores de diversas instituições. Entre elas, estão:

  • Universidade Federal do Pará (UFPA)
  • Universidade Federal do Amazonas (UFAM)
  • Universidade de São Paulo (USP)
  • Universidade de Brasília (UnB)
  • Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
  • Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Potencial Estratégico para o Brasil

Em nota, o diretor-presidente do SGB, Vilmar Medeiros Simões, enfatizou a importância. Ele declarou que a cooperação técnica com a Petrobras "contribuirá para ampliar o conhecimento sobre o potencial do país, em uma área estratégica em relação aos recursos energéticos".

Palavras-chave

PETROBRAS/PROJETO/INVESTIMENTO/BACIA DO MARAJÓ
Pará
.
