Petrobras investirá R$ 2,8 milhões em projeto sobre a Bacia do Marajó, no Pará
Pesquisa executada pelo Serviço Geológico do Brasil busca ampliar conhecimento sobre sistemas petrolíferos, recursos minerais e hídricos por 18 meses
A Petrobras anunciou um investimento de R$ 2,8 milhões em um projeto de pesquisa focado na Bacia do Marajó, no Pará. A iniciativa, que será executada ao longo de 18 meses pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB), visa aprofundar o conhecimento sobre os sistemas petrolíferos, recursos minerais e hídricos da região.
O Acordo de Cooperação Técnica (ACT) foca na revisão da carta estratigráfica da bacia. A área de estudo se estende por 53 mil km², situada entre as bacias do Amazonas e Parnaíba.
Alcance e Objetivos da Pesquisa
O levantamento busca, além de atualizar dados da região, preencher lacunas de informações. O foco principal é sobre a área de planície que se forma onde as placas tectônicas se separam, conhecida como rift (fenda ou falha).
Colaboração Acadêmica Nacional
Para a execução do projeto, o SGB contará com a participação de pesquisadores de diversas instituições. Entre elas, estão:
- Universidade Federal do Pará (UFPA)
- Universidade Federal do Amazonas (UFAM)
- Universidade de São Paulo (USP)
- Universidade de Brasília (UnB)
- Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
- Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Potencial Estratégico para o Brasil
Em nota, o diretor-presidente do SGB, Vilmar Medeiros Simões, enfatizou a importância. Ele declarou que a cooperação técnica com a Petrobras "contribuirá para ampliar o conhecimento sobre o potencial do país, em uma área estratégica em relação aos recursos energéticos".
