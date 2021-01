Idosos aguardam ansiosamente pelo início da vacinação em Belém

Se existe uma parcela da população no País que aguarda ansiosamente para ser vacinada contra a covid-19: são as pessoas idosas, muitas em quarentena desde março de 2020. Na segunda-feira (18), a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) informou que é responsável pela distribuição da vacina aos municípios e que cabe às secretarias municipais de Saúde a logística de aplicação da vacina.

A imunização deve começar por "idosos em instituições de longa permanência fazem parte do grupo prioritário da primeira fase da campanha", explicou a Sespa.

De acordo com o Plano Paraense de Vacinação, do Governo do Estado, as pessoas idosas serão vacinadas logo no começo das atividades. Essa vacinação deverá ser realizada por meio de estratégias específicas a serem planejadas no nível municipal. Serão também vacinadas pessoas de 60 a 79 anos de idade, mediante documento original com foto que comprove a idade. Outro grupo a ser vacinado é de pessoas idosas a partir de 80 anos, também com documento de identidade.

Pronta para a vacina

Dona Júlia garante que confia na ciência e espera pela vacina (Jimena Beltrão / Arquivo Pessoal)

"Eu fiquei muito feliz com a chegada da vacinação contra a doença no Brasil, porque eu acredito na vacina", comemora Júlia Felipe Mangas, de 97 anos. A moradora de Belém contou sua expectativa com relação a ser vacinada contra o coronavírus. Semelhante a dona Júlia, pessoas idosas em Belém, no interior do Estado e em outras cidades do País não veem a hora de serem imunizadas e poderem ganhar maior proteção e tranquilidade relacionadas à enfermidade, que já provocou a morte de mais de 200 mil cidadãos brasileiros, dos quais mais de 7 mil foram no Pará.

"Eu vou tomar a vacina, sim. Eu confio na ciência. porque as pessoas que estão trabalhando são pessoas de confiança, são pesquisadores, são só gente de ciência, né?", afirma. Dona Júlia não esconde a ansiedade. "O quanto antes", afirma, sem pestanejar.

Ela está afastada da maioria de seus familiares e amigos. "Já estou com a roupa, documentos, tudo preparado, eu tenho tudo direitinho para me apresentar para tomar a vacina", concluiu.