O Liberal chevron right Pará chevron right

'Pequenos Chefs' produzem o Morango do Amor no Oncológico Infantil

Receita queridinha da internet fez sucesso entre os alunos da Classe Hospitalar, em um momento de alegria, leveza e aprendizado

Agência Pará

Em celebração ao Dia do Estudante, o Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo (Hoiol) promoveu, nesta quarta-feira (13), uma edição especial do projeto “Pequenos Chefs”, do Escritório de Experiência do Paciente (EEP), voltada aos alunos da Classe Hospital Professor Roberto França. A atividade ensinou a produção do “Morango do Amor”, doce que virou tendência nas redes sociais e encantou o paladar de crianças e adolescentes em tratamento na unidade hospitalar.

Com ingredientes simples, o projeto “Pequenos Chefs” reforça o compromisso do Hospital em promover iniciativas que humanizam o tratamento, dando voz e protagonismo aos pacientes, mesmo em momentos delicados. Para eles, não se trata apenas de ensinar uma receita, mas de criar um momento de alegria, leveza e aprendizado. “Eu amei fazer, e a parte de comer o morango foi ainda melhor, porque estava muito gostoso!", disse Walace Santos, de 7 anos, enquanto saboreava a guloseima.

O projeto conta com a ajuda de voluntários que dedicam tempo e talento para tornar cada oficina uma experiência enriquecedora e oferecer suporte aos pacientes durante o preparo e garantir que todos se sintam valorizados e motivados. A escolha do “Morango do Amor” não poderia ser mais acertada. Além de ser uma tendência, “o doce simboliza carinho e doçura, sentimentos essenciais para um ambiente hospitalar mais leve e acolhedor”, segundo as palavras da voluntária e chef de cozinha da doceria “Delícias da Nega”.

A colaboração fortalece o espírito de comunidade e faz toda a diferença no processo de recuperação e no bem-estar emocional dos pacientes. Sob o olhar atento e carinhoso da voluntária, os alunos e respectivos responsáveis colocaram as mãos na massa, aprendendo a preparar o doce que une sabor e afeto em cada detalhe. Chocolate, açúcar, a fruta e um ingrediente secreto: o vinagre, para ajudar a dar crocância e beleza.

“Ao manipular ingredientes, explorar diferentes sabores e texturas, elas aprendem a identificar sensações, desenvolver a coordenação motora e aumentar a confiança em si mesmas. Para crianças em ambiente hospitalar, essas atividades promovem um momento de normalidade e prazer, contribuindo para a melhora do humor e o fortalecimento da autoestima, aspectos fundamentais para o sucesso do tratamento”, afirmou Elizabeth Cabeça, membro do EEP.

Serviço - Credenciado como Unidade de Alta Complexidade em Oncologia, o Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo é referência na região Norte no diagnóstico e tratamento especializado do câncer infantojuvenil, na faixa etária entre 0 a 19 anos. A unidade é gerenciada pelo Instituto Diretrizes (ID), sob o contrato de gestão com a Secretaria de Estado de Saúde Pública, e atende pacientes oriundos dos 144 municípios paraenses e Estados vizinhos.

Pequenos Chefs

hospital oncológico infantil

Oncológico Infantil

governo do pará

Pará
