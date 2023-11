Peixes aparecem mortos no Lago Grande, em Santarém; fato é investigado pela Prefeitura

Técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura de Santarém vão investigar, a partir da madrugada desta sexta-feira (17), as causas da morte de uma grande quantidade de peixes encontrados no Lago Grande, no oeste do Pará. Ainda na quarta-feira (16), foram postadas denúncias nas redes sociais sobre a situação. A Prefeitura Municipal tem conhecimento do fato.

O prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, presidente da Federação das Associações de Municípios do Pará (Famep), destacou, nesta quinta-feira (16), que a Prefeitura levanta informações sobre o que estaria ocorrendo na região. A mortandade de peixes deixa preocupados moradores e pescadores da comunidade Uruari, uma das 74 que tiram seu sustento a partir do Lago Grande. "O Lago Grande sofre muito com a estiagem, com a seca, inclusive, ele deixa de ser navegável, porque baixa muito o nível de água. Está repetindo em Santarém o que a gente já viu também no Acre, no Amazonas, a pouca quantidade de água e aumento da temperatura da água acaba levando à mortandade de peixes, em função dessa grande estiagem. Uma equipe de técnicos da Prefeitura está seguindo para essa região. Mas o Município está atento para tomar providências e o Governo do Estado é sempre parceiro, e quando a gente pede alguma parceria a gente conta com o Estado, mas o problema lá é a estiagem".

Alimento básico

O secretário municipal de Meio Ambiente de Santarém, João Paiva, manifestou a preocupação com a mortandade de peixes na região do Lago Grande, por ser "o alimento básico das nossas populações ribeirinhas".

"Nós estaremos indo à região para fazer uma avaliação da situação, uma análise. Os nossos biólogos trarão alguns desses peixes mortos para uma análise. Mas, de antemão, o que a gente pode dizer é que essa grande estiagem que assola a região como um todo tem provocado essa redução do nível da água, o que de certa forma provoca o superaquecimento dessa água, porque não chega a 40 centímetros e se tem, então, uma falta de oxigênio, um calor excessivo e o peixe morre", destacou o secretário municipal. Ele observou que se trata de uma situação bem atípica relacionada ao meio ambiente.