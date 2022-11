Diabetes levou à hospitalização de mais de 5 mil pessoas no Pará em 2022

Quando se pensa em diabetes, é comum que venha à mente o consumo exagerado de açúcar. Por esse motivo, algumas pessoas evitam consumir guloseimas e bebidas açucaradas com frequência. No entanto, as causas da doença nem sempre estão relacionadas à alimentação. O dia 14 de novembro, Dia Mundial do Diabetes, é a data dedicada à prevenção e entendimento sobre a doença. No Pará, como informa a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), de janeiro a setembro, 5.192 pessoas foram internadas devido a crises e complicações, sendo a maioria homens. Algo a se chamar atenção devido ao Novembro Azul, campanha sobre a saúde masculina.

Das internações no Pará, 2.699 foram homens e 2.493 foram mulheres. Em 2021, o gênero masculino também foi predominante no número de hospitalizações pela doença no Estado: 3.119 contra 3.040 do sexo feminino. Um dos exemplos de como a doença pode ser, por vezes, mal-entendida, muita gente não sabe que o diabetes pode ser diagnosticado ainda na infância. Aos 7 anos de idade, o estudante Rômulo Morbach, atualmente com 23 anos, foi diagnosticado com diabetes tipo 1.

“Eu era criança, lembro que peguei uma infecção, então minha mãe me levou ao hospital e, lá, me disseram que eu estava com sintomas pré-diabetes. Os médicos disseram que uma bactéria havia afetado o meu pâncreas, fazendo com que ele deixasse de produzir insulina”, contou o jovem, que ao longo do tempo, precisou adaptar-se a novas rotinas para enfrentar o avanço da doença, como o uso da bomba de insulina, glicosímetro e do leitor libre.

O estudante diz que a maioria das pessoas têm problemas para se acostumar a usar esses aparelhos. Ele mesmo demorou a se adaptar, mas todo mundo acabou se acostumando. “No começo foi difícil porque eu não gosto de agulhas, porém preciso avaliar os valores da glicemia com auxílio de uma pequena gota de sangue, tirada da ponta dos dedos. Além disso, também tomo medicamentos para a prevenção de doenças renais”, comentou.

Rômulo afirma que os custos com a medicação e os aparelhos para o tratamento chegam até mil reais ao mês. “A bomba de insulina consegui através de um programa do governo, mas os medicamentos e o leitor libre sou eu mesmo que compro. Os remédios custam em torno de R$ 200,00 cada, já libre está por volta de R$ 300,00. Vou entrar com um recurso na Justiça para conseguir esses pagar porque não é fácil gastar cerca de R$ 1.000,00 por mês”, desabafou.

Dia Mundial do Combate ao Diabetes

O Dia Mundial do Combate ao Diabetes é comemorado desde 1991, em 14 de novembro, data de aniversário de Sir Frederick Banting, co-descobridor da insulina, juntamente com Charles Best. O tema adotado para as campanhas dos anos de 2021 a 2023 é “Acesso aos Cuidados da Diabetes”. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, existem atualmente, no Brasil, mais de 13 milhões de pessoas vivendo com a doença, o que representa 6,9% da população nacional.

Por nota, a Sespa informa que, para orientar e capacitar os profissionais das Unidades Básicas de Saúde sobre o fluxo de atendimento a pacientes com diabetes, a equipe da Coordenação de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (CDCNT) tem realizado atividades em Belém e municípios do interior do Estado, que também incluíram assessoramento técnico para a implantação/implementação de ações e Programas, apoiando as Secretarias Municipais de Saúde.

"A Sespa reforça o alerta para que a população procure as Unidades Básicas de Saúde (UBS), do Sistema Único de Saúde (SUS), a fim de verificar a possível ocorrência da doença e a necessidade de adesão ao tratamento gratuito, associado às mudanças de hábitos e estilo de vida", diz a nota.