Pavimentação da rodovia PA-220, em Maracanã, será entregue à população neste sábado (6)

A obra de pavimentação da PA-220, conhecida como Transmaú, no município de Maracanã, no nordeste paraense, foi finalizada e será entregue aos moradores neste sábado (6), às 16h. A rodovia é estratégica para o nordeste paraense, conectando Curuçá à Vila Maú, em Marapanim, e facilitando o acesso a cidades como Magalhães Barata, Igarapé-Açu e o próprio município de Maracanã.

Além do asfalto novo, os serviços contemplaram drenagem, calçadas em áreas urbanas, meio-fio, terraplenagem, construção de sub-base e base, além de sinalização horizontal e vertical. O objetivo é garantir mais infraestrutura, segurança e mobilidade para a população da região.

O secretário de Infraestrutura e Logística do Pará, Adler Silveira, destacou a importância da entrega. “O asfaltamento da PA-220 representa um marco para o nordeste paraense. Com essa rodovia, consolidamos um corredor logístico que aproxima comunidades, fortalece a integração regional e cria condições favoráveis ao desenvolvimento econômico. É mais um exemplo do compromisso do Governo do Pará com obras que transformam vidas e geram progresso”, afirmou o secretário.

A expectativa entre os moradores é grande. Maria das Dores, dona de casa que mora em Maracanã, acompanha de perto a transformação. “A gente esperou muito por essa estrada. Antes, era poeira ou lama, dependendo do tempo. Agora vai ser uma bênção. No sábado, vou estar lá para ver de perto a entrega”, disse, animada.

Para quem vive em municípios vizinhos, a mudança também é significativa. Raimundo Nascimento, morador de Magalhães Barata, explica que a nova rodovia vai facilitar o deslocamento até Maracanã. “Antes, para chegar lá, era uma volta imensa, demorava muito. Agora, com a PA-220 pronta, vai ser muito mais rápido. É uma conquista que vai melhorar a vida de muita gente da região”, ressaltou.

A obra foi executada em duas etapas. A primeira teve 42 quilômetros e ligou o entroncamento da PA-136 até a PA-395. A segunda, agora concluída, somou mais 12 quilômetros, entre a PA-395 e a PA-127. No total, são 54 quilômetros de pavimentação prontos na rodovia PA-220.

Com a conclusão, a PA-220 se consolida como um eixo fundamental de desenvolvimento e integração no nordeste paraense. A nova infraestrutura vai impulsionar a economia local, facilitar o escoamento da produção agrícola, ampliar o acesso a serviços públicos e incentivar o turismo em toda a região.