Passe Fácil: posto de atendimento da Aldeia Cabana em Belém está suspenso temporariamente

O atendimento para emissão de meia-passagem e dos passes sênior e especial está suspenso temporariamente no posto da Aldeia Cabana, no bairro da Pedreira, em Belém. Segundo a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), o serviço retornará no dia 07 de março.

O órgão municipal justifica a suspensão temporária como uma medida necessária devido à programação de carnaval da prefeitura de Belém, com o desfile das escolas de samba da capital, que será realizada durante o período da suspensão, com os desfiles oficiais e apuração dos votos das agremiações e resultado final.

Confira outros postos de atendimento e serviços

- Posto da Av. Mario Covas n. 9 - Ananindeua

Funcionamento: seg. a sex: 8h às 17h

- Posto da Rua dos Mundurucus, 2555 - Belém

Funcionamento: seg. a sex 8h às 18h

- Posto da Av. Gov. José Malcher, 2480 - Belém

Funcionamento: seg. a sex 8h às 18h

- Posto do Parque Shopping, 1º Piso - Belém

Funcionamento: seg. a sex 9h às 15h

- Prefeitura de Marituba - rodovia BR-316 km 12 s/n

Funcionamento: seg. a sex 8h às 16h

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidades)