Parte da orla de Abaetetuba desaba na manhã desta quarta-feira (30)

Parte da orla de Abaetetuba, no nordeste paraense, desabou nesta quarta-feira (30). Muitas embarcações atracam diariamente na cidade, oriundas de comunidades próximas. Ainda não há detalhes sobre o acidente.

O jornalista Naldo Araújo, que trabalha em Abaetetuba, publicou a informação em seu Facebook: “Equipes da Defesa Civil, da Secretaria de Obras do Município e profissionais da empresa responsável pela obra analisam as causas do desabamento de parte da orla de Abaetetuba”.

Segundo ele, o acidente ocorreu nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (30).

Segundo informações do noticioso Moju News, o desmoronamento ocorreu por volta das 6h. Uma rabeta chegou a ir para o fundo. Havia pessoas nessa pequena embarcação, mas eles conseguiram passar para outro barco. Ninguém se machucou.

O acidente ocorreu em um trecho da segunda etapa da obra da orla. A Defesa Civil do município já está no local.

A redação integrada de O Liberal segue apurando mais informações. Acompanhe.