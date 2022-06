Parque Zoobotânico de Carajás apresenta novo filhote órfão de onça-pintada

Neste mês de junho, o Parque Zoobotânico Vale (PZV), localizado na Floresta Nacional de Carajás, em Parauapebas, no sudoeste do Pará, apresenta um órfão de onça-pintada como novo residente do espaço. O filhote, chamado Davi, veio encaminhado do município de Ourilândia do Norte para o parque em 2021.

De acordo com o Tarcísio Rodrigues, biólogo do parque, a presença do filhote é importante já que a espécie está ameaçada de extinção e a onça pintada é símbolo da fauna brasileira. “Por causa da interrupção do vínculo com a mãe, o animal não retornará ao ambiente de origem, mas ganhou uma segunda chance aqui no Zoobotânico. E o Davi poderá contribuir com a conservação da espécie”, explicou.

Após o período de agrupamento, Davi já se encontra na área de exposição com outras duas onças, chamadas de Roma e Malva. As fêmeas foram encaminhadas por meio de órgãos ambientais e integram o plantel do parque desde dezembro de 2020.

Cesar Neto, supervisor do Zoobotânico, explica que o envio de animais feitos por instituições competentes, como Ibama e ICMBio, é uma das três formas de chegada de novos animais ao zoológico. “As outras formas são o nascimento de animais no próprio parque e a permuta com outras instituições, que integram os programas de conservação de espécies ameaçadas de extinção”.

Preservação

Por meio do programa de Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil (Azab), que tem como proposta a conservação de onças ex situ (fora da natureza), o parque realiza o trabalho de manejo e reprodução das espécies. Só nos últimos 10 anos, já apresentou três nascimentos de filhotes de onça-pintada.

Com o trabalho feito por meio do projeto de preservação das espécies, foram registrados nascimentos de outros animais como filhotes de ararajuba, urubu-rei e harpia. O Zoobotânico abriga cerca de 360 animais, no qual inclui 70 espécies de aves, mamíferos e répteis.

Além da onça pintada, o parque também abriga outras espécies raras ou ameaçadas de extinção, como gavião-real, ararajuba, suçuarana, macaco-aranha-da-testa-branca e macaco cuxiú.

(Vitória Reimão, estagiária sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)