Parceria do Estado com multinacional viabiliza nova sede da Secretaria dos Povos Indígenas

O governador Helder Barbalho e o sócio representante da empresa Ernst & Young, Ricardo Montagna Asumpção, assinaram na tarde desta quinta-feira (19) um Acordo de Cooperação Técnica que vai possibilitar a criação de uma nova sede física para Secretaria de Estado dos Povos Indígenas (Sepi) em Belém. O investimento supera a cifra de R$ 22 milhões.

Pelo acordo firmado, a Ernst & Young, uma das maiores multinacionais de serviços profissionais, usará a antiga sede da Companhia Paraense de Turismo (Paratur), na Praça Waldemar Henrique, bairro do Reduto, durante a 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), que acontecerá em novembro de 2025, na capital paraense.

Helder Barbalho destacou que, segundo o Acordo, a empresa será responsável por reestruturar e modernizar o prédio, que será destinado à Sepi após a COP 30. O governador informou ainda que está articulando com a empresa e a gestão municipal a modernização da Praça Waldemar Henrique.

Olhar estratégico

“Estamos aqui com a Ernst & Young, uma das maiores companhias de assessoramento internacional, empresa global que olha a Amazônia, olha o Pará de forma estratégica, e constrói com a gente esse momento de transformação. Assinamos um entendimento em que a Ernst & Young vai construir um espaço para a COP”, disse o governador.

“Neste local, eles estarão realizando um processo de arregimentar todas as companhias que atuam com eles para discutir a Amazônia, a floresta, oportunidades e sustentabilidade. Mas a grande conquista é que, logo depois da COP, o local será a casa dos povos indígenas do Pará. Será a nova sede da Secretaria de Povos Indígenas, em uma área que se conecta com o Porto Futuro. Vai ficar lindo, maravilhoso. É uma grande conquista para Belém, para a Amazônia, para os povos indígenas e para o Brasil”, declarou Helder.

Reconhecimento

Segundo a titular da Sepi, Puyr Tembé, a conquista resulta de um esforço coletivo dos povos indígenas. A secretária também destacou que o governo do Estado promove reconhecimentos históricos aos povos originários. “Uma conquista que vamos deixar como legado”, afirmou Puyr Tembé.

Para viabilizar o Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo do Pará e a Ernst & Young, além da Sepi foram envolvidas as secretarias de Estado de Turismo (Setur), que detinha a posse do imóvel, e a de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), responsável pela articulação e licenças para a obra, cujo custo total é de R$ 22,5 milhões. A entrega das novas instalações será em outubro de 2025.

Luta histórica

A Secretaria de Estado dos Povos Indígenas é um órgão da administração direta do Governo do Pará, fruto de uma luta histórica dos Povos Indígenas. Foi criada em 3 de abril de 2023, por meio da Lei 9.886, no mesmo contexto da criação do Ministério dos Povos Indígenas (MPI).

Ambos valorizam mulheres indígenas, pois têm como primeiras gestoras importantes ativistas da causa indígena no Brasil - Puyr Tembé, na Sepi, e Sônia Guajajara, no MPI. Atualmente, a Secretaria está sediada na Rua Arcipreste Manoel Teodoro, bairro da Campina, em Belém.