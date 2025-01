Parauapebas: prefeitura interdita pontes com risco de desabamento

A Prefeitura de Parauapebas irá interditar a ponte sobre o rio Parauapebas, próximo ao balneário City Park, a partir dessa quarta-feira (29), para execução de reforços e reparos. Um laudo técnico apresentado pela Secretaria Municipal de Obras (Semob) apontou que a ponte está com a estrutura comprometida, sob o risco de colapso estrutural devido ao fluxo intenso de caminhões de carga que trafegam no local.

Outra ponte que está interditada é a que passa sobre o rio Itacaiúnas, na região do Contestado, que também está com a estrutura comprometida. O laudo técnico recomenda a interdição imediata da ponte para avaliação do concreto e ferragens, sob o risco de colapso estrutural devido ao tráfego de veículos, especialmente os caminhões. O equipamento atende aos municípios de Parauapebas e Marabá, havendo uma responsabilidade compartilhada em sua manutenção.

A medida de interdição dessas pontes é necessária, segundo o órgão, para preservar a integridade física dos cidadãos e garantir a segurança no tráfego de pessoas e veículos. Com a interdição das pontes, todos os órgãos da administração pública serão mobilizados para atuarem na solução do problema, sendo adotadas providências quanto à sinalização, estudos técnicos e o fechamento imediato do local por meio de barreiras físicas, a fim de evitar a circulação de pessoas e veículos durante o período de interdição.

O bloqueio se aplica ao tráfego de veículos, pedestres e todas as formas de uso das duas pontes, até que sejam realizadas as obras necessárias para garantir sua segurança e funcionalidade.