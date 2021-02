Por causa das chuvas, a Defesa Civil de Parauapebas, sudeste paraense, intensificou o monitoramento nas 91 áreas de risco do município, das quais 61 são de risco de deslizamento. Duas dessas áreas não suportaram o volume das chuvas na madrugada de quarta-feira (17), e foram registrados dois deslizamentos no bairro Liberdade, que atingiram duas famílias, informou a Assessoria de Comunicação da prefeitura.

O coordenador da Defesa Civil, Jailson Souza, disse que as famílias foram retiradas da área e estão recebendo total atenção do Serviço Social do município. “Parauapebas está em situação de alerta para o risco de deslizamentos e em situação de atenção para inundação porque, até o final da manhã de quarta-feira (17), o nível do rio já se encontrava em 8,20 metros e continua subindo”, afirmou.

Conforme a Defesa Civil, até o início da tarde de quarta-feira já havia chovido 90,8% do esperado para o mês todo em Parauapebas: até as 14 horas foram registrados 96,2 milímetros de chuva nas últimas 24 horas. A maior atenção da prefeitura está voltada para os bairros Betânia, Nova Vida, Nova Vitória, São Lucas, além do Liberdade, onde a ameaça de deslizamentos deixa os agentes da Defesa Civil em estado de alerta.

Mas o monitoramento se mantém em toda Parauapebas. À Assessoria de Comunicação da prefeitura, Jailson Souza explicou que o trabalho é feito em campo por técnicos especializados nas áreas de geologia, engenharia e meio ambiente. Eles fazem o levantamento da situação com auxílio de imagens aéreas obtidas com drone. “Fazemos o acompanhamento de sistemas de monitoramento disponibilizados pelos principais órgão estaduais e federais, por alertas meteorológicos e de gerenciamento de risco”, disse Jailson Souza. E acrescentou que os alertas para a população são feitos por meio de serviço de SMS, redes sociais e diretamente nas áreas de risco. A população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelos números 3356-2597 e 199.