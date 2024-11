Paragominas receberá ações de Pesquisa e Desenvolvimento da biodiversidade

Em um esforço conjunto para enfrentar as mudanças climáticas e mitigar a perda da biodiversidade amazônica, o Fundo de Sustentabilidade Hydro (FSH) e o Instituto Tecnológico Vale - Desenvolvimento Sustentável (ITV) firmam parceria estratégica com investimento de R$ 6,5 milhões em ações de conservação da biodiversidade. O projeto focará no desenvolvimento de pesquisas e na implementação de ações de conservação em Paragominas (PA), onde a Mineração Paragominas faz a extração de bauxita.

Visando conciliar mineração e preservação ambiental, o ITV, instituição sem fins lucrativos mantida pela Vale que atua como centro de pesquisa multidisciplinar com foco na geração de conhecimento e valor para a Vale e a Amazônia, conduzirá pesquisas e desenvolverá indicadores específicos para avaliar os impactos da atividade na biodiversidade da região amazônica. A iniciativa inclui o mapeamento de perdas e ganhos, desenvolvimento de protocolos de monitoramento da fauna e flora e criação de estratégias de recuperação e compensação ambiental.

A pesquisa, iniciada em 2022 em áreas relacionadas às operações da Vale em Carajás (PA), será expandida para novas regiões da Amazônia. A meta é identificar as melhores métricas para medir o desempenho em biodiversidade em sites de mineração nesse bioma.

“A parceria com o ITV é um passo importante para a Hydro. As pesquisas nos darão insights valiosos para direcionar nossos investimentos ambientais, gerando benefícios ecológicos, econômicos e sociais na região. Buscamos alinhar nossas operações às melhores práticas nacionais e internacionais e queremos garantir a preservação da biodiversidade e o desenvolvimento sustentável não somente em nossas operações, mas em todos os municípios onde atuamos na Amazônia”, afirma Eduardo Figueiredo, diretor de Sustentabilidade & Impacto Social da Hydro.

O investimento da Mineração Paragominas, que será gerenciado pelo FSH, será direcionado à pesquisa científica para definir e implementar indicadores de biodiversidade, alinhados à estratégia de impacto líquido neutro (No Net Loss).

“Com esta parceria, o ITV-DS reforça o seu propósito em desenvolver soluções por meio da ciência para a sustentabilidade e o equilíbrio entre a atividades produtivas, como a mineração, e a conservação da biodiversidade na Amazônia”, reforça o diretor científico do Instituto Tecnológico Vale, Guilherme Oliveira.

A colaboração entre a Hydro e o ITV reflete o compromisso de ambas as instituições com a nova Declaração de Posicionamento de Natureza do International Council on Mining and Metals (ICMM), da qual são signatárias. Essa declaração estabelece diretrizes para a mineração responsável, com foco na minimização de impactos ambientais e na busca por um impacto líquido neutro (NNL). Para isso, a declaração incentiva a implementação de uma hierarquia de mitigação, que prioriza a prevenção, seguida pela minimização, recuperação e, por fim, a compensação de impactos.

Na prática, isso significa que as empresas devem buscar equilibrar as perdas inevitáveis à biodiversidade, resultantes de suas operações, com ganhos de biodiversidade em outros locais. Esse equilíbrio é alcançado por meio de ações que minimizam, recuperam ou compensam os impactos ambientais dos projetos, garantindo a preservação da natureza a longo prazo.

Sobre o Fundo de Sustentabilidade Hydro

Instituído em 2019 como um compromisso conjunto das empresas Hydro, Albras e Alunorte para o desenvolvimento sustentável de regiões brasileiras, especialmente no estado do Pará, o Fundo de Sustentabilidade Hydro (FSH) já investiu, em quatro anos de atuação, cerca de R$ 40 milhões, dentre os R$ 100 milhões previstos em 10 anos, transformando a vida de mais de 100 mil pessoas, direta ou indiretamente, por meio de parcerias com instituições locais.

São sete grandes programas, com objetivos e atuações diferenciadas, que financiam diversos projetos de incentivo ao empreendedorismo comunitário na região e ao empreendedorismo feminino. Os investimentos do FSH são aplicados em capacitações, contratação de serviços e compras de comunidades locais, pesquisa, entre outros.

Sobre o Instituto Tecnológico Vale – Desenvolvimento Sustentável

Inaugurado há 14 anos, o Instituto Tecnológico Vale Desenvolvimento Sustentável, instituição sem fins lucrativos mantida pela Vale, atua como centro de pesquisa multidisciplinar com foco na geração de conhecimento e valor para a Vale e a Amazônia. O ITV-DS busca contribuir com o Pará e o Brasil no desenvolvimento de soluções tecnológicas e científicas para os desafios da cadeia da mineração e da sustentabilidade para as futuras gerações.