Paraenses participam da Conferência Estadual Infantojuvenil para impulsionar a consciência ambiental

Mais de 2 mil pessoas, entre estudantes e professores de diversas regiões do Pará, participaram da abertura da IV Conferência Estadual Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (CEIJMA), organizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), na tarde desta segunda-feira (2), no Hangar Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém. A programação tem o intuito de apresentar soluções para as questões ambientais, além de fortalecer a consciência ecológica e o protagonismo juvenil.

“Tenho certeza de que o exemplo do Pará será referência nacional. Assim como a educação ambiental já faz parte do currículo estadual, desejo que ela integre também o currículo nacional, para que todas as escolas do Brasil abordem essa temática. A consciência ambiental não deve ser foco só da Amazônia, mas de todo o país, do Rio Grande do Sul ao Nordeste, pois todos sofremos com as mudanças climáticas. Que este evento seja mais que uma confraternização, que sirva para debater os desafios ambientais e a educação ambiental, compartilhando o conhecimento do Pará com todo o Brasil. O Pará está mudando sua história, de Estado visto como um dos maiores emissores de gases do efeito estufa, para um exemplo de transição sustentável, com práticas que combatem a degradação ambiental e promovem cidades e comunidades resilientes. Tudo isso depende da consciência e da formação de cidadãos responsáveis, e a escola é fundamental para isso. Juntos, estamos construindo um movimento em favor da educação e da consciência ambiental no Pará”, destaca Helder Barbalho, governador do Pará.

A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, anunciou que cinco representantes da conferência serão escolhidos para levar a voz do Pará à COP 30, fortalecendo a presença do Estado no debate global sobre meio ambiente.

“O Pará vive um momento único como sede da COP 30, o maior evento mundial sobre meio ambiente. Essa é uma oportunidade para todos os paraenses serem a voz do Brasil no evento. Com a educação ambiental já presente nas escolas, preparamos nossa população para participar ativamente. Entre os representantes da conferência, serão escolhidas cinco pessoas para integrar a delegação do Pará na COP 30, junto com seus representantes legais. Assim, garantimos que o Pará e o Brasil tenham voz forte para transformar a vida do país e do planeta. Todos os participantes já se destacaram e, no dia a dia, devem refletir sobre o impacto de suas ações na construção de um futuro sustentável”, disse a vice-governadora.

Durante a abertura da IV Conferência Estadual Infantojuvenil pelo Meio Ambiente, Rossieli Soares, secretário de Estado de Educação do Pará, destacou a importância da educação como ferramenta fundamental para a transformação social e o fortalecimento da consciência ambiental.

“Precisamos encarar que a educação é e sempre será o principal agente de transformação social. É tendo a educação como protagonista nas discussões que poderemos avançar de forma concreta e permanente, trabalhando na base. Especialmente neste ano de COP 30, a IV Conferência Estadual Infantojuvenil pelo Meio Ambiente é, mais do que nunca, o momento ideal para ampliar as vozes da nossa rede, mostrar os trabalhos desenvolvidos e promover debates qualificados, considerando especialmente a realidade amazônica e paraense, e assim fortalecer ações formativas no campo da educação ambiental, para que as escolas se constituam como espaços educadores sustentáveis e resilientes. É o momento do Pará elaborar ideias e propostas para levarmos à etapa nacional”, disse o secretário de Educação.

O evento incentiva a comunidade escolar a adotar uma postura responsável diante dos desafios socioambientais, promovendo ações locais para enfrentar as emergências climáticas, com base na educação ambiental, equidade, inclusão e diversidade. Nesta etapa estadual, 160 delegados aprofundam os diálogos, e 19 deles serão escolhidos para representar o Pará na Conferência Nacional, a ser realizada no mês de outubro.

“Sinto uma grande responsabilidade, mas também vejo uma oportunidade incrível de aprender e inspirar os outros. Essa experiência ajuda a gente, estudantes do campo, a valorizar nossa cultura e os povos com mais respeito. No começo foi um peso, mas agora me sinto mais leve. O projeto nos ajuda a criar consciência ambiental e a cuidar melhor do nosso meio ambiente, além de valorizar as tradições do Pará”, destaca Carla Ferreira, estudante do 9º ano do Ensino Fundamental, da Escola Estadual Francisca Carvalho Conceição, em Marapanim.

O encontro é uma etapa fundamental para a seleção de projetos e delegados que representarão o Pará na VI Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA), promovida pelos Ministérios da Educação, do Meio Ambiente e da Mudança do Clima (MMA) e da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Oficinas, mostras culturais e plenárias focadas em temas como justiça climática, inovação, conservação ambiental e governança socioambiental enriqueceram a programação. Representando a Escola Estadual de Tessalônica, do município de Irituia, Julyana Pedreira, aluna do 9º ano do Ensino Fundamental, compartilhou sua experiência ao apresentar o projeto da escola na conferência.

“Para mim, está sendo uma experiência incrível. Nunca imaginei estar aqui, mas quando surgiu essa oportunidade, abraçamos com muito amor e carinho. Estamos apresentando nosso projeto, e está sendo muito gratificante, não só para mim, mas para todos da nossa escola. Acho que esse projeto é muito essencial para que as pessoas aprendam a preservar o meio ambiente. Como conversamos aqui, a interferência do ser humano está acabando com nossas áreas verdes e agroflorestas. Por isso, esse projeto ajuda a abrir nossos olhos para cuidar melhor da natureza”, conta a estudante.

A Conferência também faz alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no dia 5 de junho. Além disso, celebra o terceiro ano de implantação da maior política pública nas escolas estaduais do Estado, o componente Educação Ambiental, que foi inserido em todas as etapas do ensino de forma obrigatória.

A implantação da política tornou o Pará pioneiro na garantia de um componente curricular obrigatório de sustentabilidade, incentivando a participação e o engajamento dos estudantes nas discussões sobre agendas fundamentais ao Estado.

Sobre a Conferência Nacional

A VI Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente mobiliza escolas brasileiras com turmas do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental para desenvolver jornadas pedagógicas em defesa da justiça climática. Diante das emergências climáticas, a iniciativa incentiva o diálogo e a formação em Educação Ambiental. As comunidades escolares participam do processo por meio de pesquisas e da produção de conhecimento voltados à adaptação dos territórios, contribuindo para a construção de escolas mais sustentáveis, resilientes e comprometidas com a equidade, inclusão e diversidade.

O processo inicia-se com a preparação nacional, que inclui a elaboração de materiais e a mobilização das comissões estaduais. A etapa central é a conferência na escola, onde alunos e educadores desenvolvem projetos e reflexões. Opcionalmente, podem ocorrer conferências regionais ou municipais para aprofundar os debates. Na conferência estadual, são selecionadas as delegações e propostas que participarão da conferência nacional, o momento de maior destaque do processo. Após o evento, as delegações retornam às escolas para implementar os projetos e fortalecer o engajamento ambiental local.

Rumo à COP 30

Em um momento simbólico, no qual o Brasil se prepara para sediar, em novembro deste ano, a COP 30 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), a CNIJMA integra os esforços do governo federal para mobilizar a sociedade em torno da agenda climática, além de reforçar o compromisso com a Agenda 2030 da ONU. A VI CNIJMA contribui especialmente para os ODS 4 (Educação de Qualidade), 6 (Água Potável e Saneamento), 13 (Ação Climática) e 18 (Igualdade Étnico-Racial).

Confira a programação voltada para as escolas

Dia 2 – 03/06 (Terça-feira)

Manhã

08h: Credenciamento

08h30: Abertura das Atividades Paralelas e Mostra de Cinema Ecofalante

08h30 – 09h30: Primeiro Ciclo de Oficinas (Salas Multiuso):

Identificação de Resíduos Recicláveis e Práticas Sustentáveis

Fotografia com Celular: A Amazônia por Nossos Olhos

Maker e Sustentabilidade: Carrinhos Movidos a Balão

Insetos Aquáticos Indicadores da Qualidade Ambiental.

09h30: Socialização dos Projetos da Conferência

10h: Intervalo

10h30 – 12h: Segundo Ciclo de Oficinas:

Educação e Inteligência Artificial

Clima e Direitos: Quem Sente Mais a Crise Ambiental?

Missão: Dia Mundial de Limpeza

Jogos Digitais: PON! A Ilha dos Tatus

Educomunicação Ambiental: Podcast ao Vivo

Tarde

13h: Cine Debate – Filme Quentura / Instituto Ecofalante

14h30 – 17h: Plenárias simultâneas:

Tecnologia, Inovação e Sustentabilidade para superação da crise climática

Conservação de Florestas e Sociobiodiversidade Amazônica

Governança e Participação Infantojuvenil nas discussões socioambientais

17h: Encerramento do evento

Atividades paralelas

O evento contará com atividades paralelas e estandes voltados à educação ambiental e sustentabilidade. A campanha “Guardiões da Natureza” trará projetos educacionais, enquanto a “Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental” exibirá filmes gratuitos sobre o tema. A “Mostra de Robótica e Criatividade (Ciseb)” destacará a inovação tecnológica de estudantes e professores. A exposição “Sementes da Esperança e Ação” abordará os ODS e a COP30. A “Estação Ecoar” focará na conservação da Amazônia, com a 2º temporada do podcast, realização da Seduc, Instituto Mondó, Uma Concertação pela Amazônia e iungo. Haverá também o “Estande da Coordenação Pedagógica Ambiental”, com ações educativas, e estandes de parceiros institucionais ligados ao meio ambiente, ciência e tecnologia.

A IV Conferência Estadual Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (CEIJMA) é promovida pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Educação (Seduc), e conta com o apoio da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa (RBAC), do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), do Instituto Alana, da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), da Diretoria de Desenvolvimento da Gestão Pública e Políticas Educacionais da Fundação Getulio Vargas (FGV DGPE) e dos Ministérios da Educação, do Meio Ambiente e da Mudança do Clima (MMA) e da Ciência, Tecnologia e Inovação.