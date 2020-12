Paraense morando em Londres fala sobre o clima na cidade com a vacina contra covid-19

Geane Santos, cabeleireira e cidadã de Tucumã, no sul do Pará, está morando em Londres, capital do Reino Unido. Ela está, desde o ano passado, no segundo lugar do mundo a iniciar uma campanha de vacinação em massa contra a covid-19 — a Rússia foi o primeiro país, com o imunizante nacional Sputnik V. As expectativas são imensas, mas o clima ainda é de cautela e pouca festa. Os britânicos são assim.

Em vídeos, ela fala um pouco sobre a rotina em Londres e como as coisas estão desde o início da campanha de vacinação. "São 800 mil doses, sendo que toma uma dose e então então outra 21 dias depois. Aqui nos falam para tomar cuidado, pois não é porque chegou a vacina que já pode sair por aí sem cuidado. Só de chegar essa notícia é uma maravilha. Aqui tem muita gente morrendo", comentou Geane.

Por enquanto, diz Geane, a população segue se precavendo, já que ainda não se trata de uma vacinação ampla. Claro, há negacionistas que não se protegem e desconfiam da vacina, mas ela diz serem minoria. Inicialmente, só idosos, profissionais da saúde e trabalhadores de casas de repouso estão sendo imunizados com a vacina da Pfizer. Mas ela segue esperançosa de que a pandemia comece a ser vencida. Quando se mudou para Londres, no ano passado, a pandemia estava começando a eclodir na Europa.

“Aqui em Londres não teve tanta mudança por conta da vacina ainda. As pessoas seguem se protegendo, usando máscara e luvas, mantendo distância. Comércios e bancos estavam todos fechados. Neste mês de dezembro, abriu tudo novamente. Não tenho certeza, mas é possível que feche tudo novamente até o final do mês”, comenta Geane. Todos os estabelecimentos que estão abertos seguem rígidas regras de prevenção, observa ela.

“Fiquei muito feliz com a vacina e a campanha de vacinação, graças a Deus. Espero que agora tudo seja resolvido e a vida volte ao normal. Ainda é muito recente e pouco se comenta por aqui. Resta agora confiar e acreditar que vai dar tudo certo”, relatou Geane, aguardando pela vez dela de estar protegida contra o coronavírus sars-cov-2, que bagunçou todo o planeta.