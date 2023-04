Paraense compra carro, mas não pode usá-lo por falta da liberação do Detran

O jornalista paraense Paulo Limaverde, residente em Fortaleza (CE), enfrenta um problema singular: ele conta que adquiriu um carro de passeio, mas não pode usá-lo por que falta o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) liberar a documentação do veículo, para identificá-lo precisamente como original diante de um outro que seria clonado. Segundo ele, a situação se arrasta há meses.

Limaverde conta que o carro, da marca Renault Captur, foi adquirido à vista em uma revendedora autorizada em Fortaleza (CE), na avenida Santos Dumont. O veículo, de acordo com o relato do paraense, foi comprado inicialmente para uma cunhada do jornalista, que tem Síndrome de Down e precisa de um carro para facilitar a locomoção. Então, foi adquirido o veículo, inclusive, com o abatimento que o Governo Federal concede nos tributos IPI e ICMS.

"Quando nós fomos emplacar o carro, estava na pandemia e o Detran estava com as portas fechadas e nos aconselharam a rodar com o carro com a nota fiscal; e nós fizemos isso até que em determinado momento o Detran reabriu, e nós fomos fazer a regularização do carro; a chegarmos lá, fomos para a vistoria, e quando foi tirado o decalque do chassi se constatou que existia um carro similar no Araguaia, no estado do Pará e que tinha sido emplacado lá", relatou Limaverde.

Como destacou o jornalista, diante da descoberta de clonagem, o Detran do Ceará não pôde emplacar o carro. O consumidor, então, ingressou com uma ação judicial contra o Detran do Ceará para que o Departamento se explicasse. "O Detran Ceará recomendou-nos abrir um processo administrativo para que fosse encaminhado ao Detran do Pará e ele desse a resposta sobre a clonagem e acrescentasse no chassi do carro clonado, no Pará, as iniciais "DB", o que significa dublê; quando forem afixadas essas duas letras no chassi do carro daí, do Pará, então, libera o meu e eu posso emplacar", ressalta Paulo Limaverde.

Ele diz que "isso tem sido uma novela" e pede ao Detran-PA para que faça a operação de colocar as iniciais "DB" na numeração do carro identificado no Estado. Relata que falta somente essa medida para a liberação do carro "que está na garagem sem eu puder usá-lo".

Em nota, o Detran-PA informou que “já recebeu a notificação do caso pelo Detran do Ceará e que já realizou o bloqueio administrativo do veículo; o carro, que possui placa de Conceição do Araguaia, será periciado para posterior identificação da origem da clonagem”.

Em Nota, o Detran PA informou que ”...já recebeu a notificação do caso pelo Detran do Ceará e que já realizou o bloqueio administrativo do veículo; o carro, que possui placa de Conceição do Araguaia, será periciado para posterior identificação da origem da clonagem”.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com o Detran do Ceará e aguarda retorno.