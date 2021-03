Pará vai receber 67 mil novas doses de vacina até esta quarta-feira (3)

De acordo com o governador do Pará, Helder Barbalho, mais 67 mil doses da vacina contra a covid-19 devem chegar ao Estado entre esta terça (2) e quarta-feira (3). As informações foram divulgadas por meio das redes sociais.

Helder esteve em Brasília (DF) nesta terça-feira para tratar das medidas para conter a pandemia de covid-19.

“Já a partir de amanhã [quarta-feira], logo cedo, estaremos fazendo a distribuição, o que permitirá com que a maior parte do nosso Estado já esteja iniciando a vacinação de pessoas com mais de 75 anos”, declarou o governador.