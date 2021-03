Pará ultrapassa 9 mil mortos por covid-19

O boletim da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) desta segunda-feira (8) indica que o Pará ultrapassou a 9 mil óbitos provocados pelo novo coronavírus. "Agora são 374.931 casos e 9.008 óbitos", destaca a Sespa.

"Confirmamos mais 223 novos casos e 14 óbitos cadastrados hoje e que ocorreram nos últimos sete dias. Em relação à subnotificação das prefeituras, confirmamos mais 1.065 casos e 26 óbitos ocorridos em dias anteriores", repassou a Secretaria de Saúde.

O Estado registra, até agora, 350.626 pacientes que se recuperaram da doença; 1.049 casos em análise e 63.326 descartados. A taxa de letalidade do Pará é de 2,40%.

A média de ocupação de leitos estaduais nas regiões do Pará é de 54,17% para 755 leitos clínicos e de 34,68% para 470 leitos de UTI.

De acordo com levantamento do Governo do Pará, a disponibilidade de leitos estaduais é de: leitos clínicos - de 755 ofertados, 346 disponíveis (ocupação de 54,17%); clínicos pediátricos - de 15 ofertados, 10 disponíveis (ocupação de 33,33%); UTI Adulto - de 470 ofertados, 119 disponíveis (ocupação de 74,68%); UTI Pediátrica - de 8 ofertados, 4 disponíveis (ocupação de 50%); UTI Neonatal - de 3 ofertados, 3 disponíveis (ocupação de 0%).