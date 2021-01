Pará ultrapassa 7.200 óbitos por covid-19; casos acumulados chegam a 294 mil

No boletim epidemiológico diário divulgado às 18h deste domingo (3) pela Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) foram confirmados mais um novo caso e dois óbitos "cadastrados hoje e que ocorreram nos últimos sete dias". Já em relação à subnotificação das prefeituras, a Sespa confirmou ainda mais 213 casos e quatro óbitos ocorridos em dias anteriores.

Com a atualização, o Pará agora soma 294.224 casos e 7.223 óbitos desde o início da pandemia. Entre os vitimados pela doença, estão pessoas de 36 a 83 anos de idade. Até então, 276.598 se recuperaram da doença no estado.

Sobre a disponibilidade dos leitos exclusivos para a covid-19, sob a gestão do Governo do Estado do Pará, a taxa mais expressiva é de UTI Adulto, que chega a ocupação de 67,72%, com 61 leitos livres e 189 ocupados. Em seguida vem o leito clínico pediátrico, cuja ocupação está em 52,94%, com apenas oito vagas das 17 disponíveis.

O detalhamento de casos e óbitos, com informações sobre gênero, idade e municípios pode ser conferido de forma integral aqui.