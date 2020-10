Pará ultrapassa 250 mil casos e tem 6.733 óbitos por covid-19

O Estado do Pará registra 250.336 casos e 6.733 óbitos provocados pela Covid-19, de acordo com boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) no fim da tarde desta terça-feira (27).

“Confirmamos mais 102 novos casos e 04 óbitos cadastrados hoje e que ocorreram nos últimos sete dias. Em relação à subnotificação das prefeituras, confirmamos mais 999 casos e 00 óbito ocorridos em dias anteriores”, informou a Sespa.

O detalhamento de casos e óbitos, com gênero, idade e cidade, está disponível aqui.