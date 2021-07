Pará testa câmeras corporais em 31 agentes de segurança durante Operação Verão

Durante a Operação Verão 2021, a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) está utilizando câmeras corporais em agentes de segurança pública que estão atuando, em Salinópolis, desde a última sexta-feira (9).

O equipamento está na fase de teste em 31 agentes. As câmeras ficam acopladas ao corpo dos servidores, filmam em HD, com bateria de 12 horas de duração, áudio avançado e são à prova d’água, sendo que alguns equipamentos transmitem informações em tempo real.

A tecnologia foi acoplada nos uniformes de agentes do Departamento de Trânsito do Pará (Detran). “Nossa equipe está preparada para defender a todos os veranistas, evitando manobras arriscadas e riscos de acidentes no trânsito. Temos agentes espalhados por pontos estratégicos, tanto nas vias locais quanto nas estradas, e com esses recursos tecnológicos, poderemos garantir uma maior segurança a pedestres e condutores”, afirmou Bento Gouveia, diretor técnico-operacional do Detran.

O recurso é comum nos Estados Unidos e em outras nações do continente europeu. No Brasil, há pelo menos seis anos, as câmeras de monitoramento em viaturas e coletes já são utilizadas. Atualmente, estão sendo empregadas no Distrito Federal, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, bem como no âmbito federal. A inovação vem sendo incentivada pela A organização não-governamental Human Rights Watch.