Com mais vagas este ano, UFPA prevê listão de calouros de 2024 a partir de 26 de janeiro

O ano de 2024 começa com 18.572 vagas ofertadas por seis instituições públicas de ensino superior no Pará, ou seja, oportunidades para quem quer ampliar seus conhecimentos para exercer uma profissão e para a formação humanitária, a partir da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), cujo resultado sairá no dia 16 próximo. Esse número reúne 197 vagas a mais que as 18.375 ofertadas em 2023. O aumento da oferta é verificado, por exemplo, na Universidade Federal do Pará (UFPA), subindo de 7.380 para 7.644 vagas, instituição que tem o listão dos aprovados previsto para sair a partir do dia 26 deste mês, ou seja, dez dias após a divulgação das notas do Enem, em 16 de janeiro.

As 18.572 vagas são ofertadas pela Universidade Federal do Pará (UFPA), Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), Universidade do Estado do Pará (Uepa), Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) e Instituto Federal do Pará (IFPA). Diante desses novos horizontes na vida acadêmica, o jovem Mário Salomão Neto, 27 anos, está na expectativa de ser um dos aprovados no vestibular para Medicina na UFPA.

Mário nasceu em Castanhal e mora no bairro de São Brás, em Belém. Trabalha como analista de dados em um site de recursos humanos. "A Medicina era um sonho antigo que eu não fui atrás antes por imaturidade e insegurança, mas com o passar dos anos eu fui me sentindo capaz de assumir essa profissão pela dedicação ao próximo e poder fazer a diferença de forma mais ativa na sociedade. Espero, agora, pelo resultado do vestibular na UFPA e na UEPA aqui em Belém mesmo", declara Mário, no último semestre de Geologia na UFPA.

Mário Salomão: começar 2024 com todo o gás em um curso superior (Foto: Thiago Gomes / O Liberal)

Confiante em obter uma boa nota no Enem, Mário tem um trabalho remoto, e uma graduação presencial mudaria estruturalmente a vida dele. No entanto, "a minha opção foi para eu começar o curso em agosto, ou seja, aproveitar este primeiro semestre para planejar o que vou fazer. Eu quero primeiro ser aprovado para poder pensar nisso", acrescenta", destaca.

"Melhor para o futuro"

Na mesma expectativa está o estudante Thiago Nunes, 18 anos, que concluiu o Ensino Médio em 2023, na Escola Albanízia de Oliveira, e mora com no bairro da Marambaia. Filho de mãe trabalhadora autônoma, Thiago fez o Enem este ano visando o curso de Jornalismo na UFPA.

Thiago Nunes: foco no curso de Jornalismo (Foto: Arquivo Pessoal)

"Escolhi o curso porque me agrada muito e sempre gostei do processo de comunicação, tanto a redação como a fotografia jornalística", diz. "Eu estou confiante em tirar uma boa nota, inclusive, porque o método de ensino na minha escola, principalmente na redação, é uma referência no Estado. Quanto mais jovem a gente ingressar numa universidade, melhor para o futuro", completa.

Vagas

A UFPA informa que, na edição 2024 do Processo Seletivo, são ofertadas 7.445 vagas em 182 ofertas de cursos, além de 199 vagas adicionais para pessoas com deficiência (PcD). Ao todo, portanto, são 7.644 vagas, 264 a mais que em 2023. A instituição leva em torno de 10 dias para o processamento do listão após o recebimento das notas do Enem enviadas pelo Inep. "A UFPA aguarda com grande expectativa a chegada das calouras e calouros de 2024. Sua presença na instituição representará um tempo de experiências e aprendizados que transformarão as suas vidas e que contribuirão com projetos inovadores desta grande Universidade, em favor da população paraense", destaca o reitor da UFPA, Emmanuel Tourinho.

Já a UFRA voltou em, em 2023, com o Processo Seletivo Próprio (Prosel); então as vagas são divididas entre o Prosel e o Sistema de Seleção Unificada (Sisu). "Neste ano, a UFRA ofertou 2.240 vagas. Sendo 1.120 para o Sisu e 1.120 pra o Processo Seletivo Próprio, ambos utilizando as notas do Enem. Segundo a Pró-reitoria de Ensino (Proen), em 2024 ambos os processos seguirão da mesma forma", repassa essa universidade.

A Uepa reúne 3.586 vagas em cursos de graduação das áreas de educação, saúde e tecnologia. Os cursos são ofertados em cinco campi em Belém e mais 18 campi no interior do Estado. Ainda não há definição de data de divulgação do resultado do Prosel 2024.

Para 2024, Ufopa ofertará um total de 1.642 vagas, nas modalidades de licenciaturas e bacharelados interdisciplinar e profissional, por meio de três processos seletivos diferentes: Regular, Indígena e Quilombola. O Processo Seletivo Regular Unificado (PSR) destina- se ao provimento de 1.448 vagas destinadas a candidatos que concluíram o ensino médio ou equivalente e que participaram do Enem em pelo menos uma das edições realizadas no período de 2020 a 2023. O Processo Seletivo Especial Indígena (PSEI) de 2024 ofertará 97 vagas para os cursos de graduação. O Processo Seletivo Especial Quilombola (PSEQ) de 2014 também ofertará 97 vagas para os cursos de graduação. Resultado em abril.

Pelo Sistema de Seleção Unificada (SISU) 2024, ao todo, a Unifesspa oferta 1360 vagas, distribuídas em cinco campi. Também está em andamento o Processo Seletivo para ingresso de Indígenas e Quilombolas (PSIQ) nas vagas dos cursos de graduação da instituição. O edital estabelece quatro vagas para pessoas pertencentes a Povos Indígenas e Quilombolas em cada curso de graduação ofertado na Unifesspa em 2024. Inscrições até o dia 14 de janeiro de 2024, e o resultado deve sair até 22 de fevereiro.

Para cursos superiores, o IFPA oferta 2100 vagas para 16 campi. A seleção será realizada com base nas notas obtidas no Enem do ano de 2020, 2021, 2022 ou 2023. A data dos resultados só será marcada dois dias após o resultado do Enem 2023, previsto para o dia 16 de janeiro.

Confira o total de vagas ofertadas pelas instituições:

2023 / 2024

UNIFESSPA: 1.370 / 1.360

UFPA: 7.380 / 7.644

UFRA: 2.240 / 2.240

UEPA: 3.768 / 3.586

UFOPA: 1.602 / 1.642

IFPA: 2.015 / 2.100

TOTAL: 18.375 / 18.572 (197 vagas a mais)