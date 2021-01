Covid-19: Sespa confirma morte de mulher de 34 anos e infecção de 9 crianças

No final da tarde desta quinta-feira (28), a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) confirmou "mais 181 novos casos e 06 óbitos cadastrados hoje e que ocorreram nos últimos sete dias". A Sespa acrescentou: "Em relação à subnotificação das prefeituras, confirmamos mais 1.538 casos e 08 óbitos ocorridos em dias anteriores. Agora são 327.281 casos e 7.578 óbitos no Pará". Entre os casos confirmados nos últimos sete dias, nove são crianças menores de 12 anos e outras dez têm até 18 anos. Dos seis óbitos registrados na última semana, também, todos em Belém, duas mulheres não são idosas. Elas tinham 34 e 59 anos.

O Estado registra taxa de letalidade de 2,32%; 305.864 pacientes que venceram a doença; 1.304 casos em análise e 51.636 descartados.

Até as 18 horas a disponibilidade de leitos para pacientes de covid-19 no Pará, de acordo com monitoramento do Governo do Estado, foi de: leitos clínicos - de 460 ofertados, 227 disponíveis - ocupação de 50.65%. clínicos pediátricos - de 15 ofertados, 3 disponíveis - ocupação de 80%; UTI Adulto - de 310 ofertados, 62 disponíveis - ocupação de 80%; UTI Pediátrica - de 19 ofertados, 12 disponíveis - ocupação de 36.84%, e UTI Neonatal - de 3 ofertados, 1 disponível - ocupação de 66.67%.