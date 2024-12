Pará tem dia D de combate à dengue, zika e chikungunya neste sábado (14)

O Pará receberá o Dia D de Prevenção contra a dengue, zika e chikungunya neste sábado (14), em uma iniciativa nacional do Ministério da Saúde. Com o slogan "Tem 10 minutinhos? A hora de prevenir é agora", a primeira etapa da campanha levará orientações à população sobre a importância de remover criadouros do mosquito. A programação, realizada pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), será na Usina da Paz do Jurunas, em Belém, das 8h às 12h.

A ação será coordenada pela Coordenação Estadual de Arboviroses que, para a atividade educativa, levará kits entomológicos com ciclo evolutivo de espécies, vídeos do Ministério da Saúde alusivos ao combate ao mosquito e checklist de prevenção semanal contra a dengue. E ainda, as orientações aos profissionais de saúde quanto ao manejo adequado do suspeito das doenças. O objetivo é sensibilizar a população sobre a importância de medidas simples para conter a proliferação do mosquito Aedes aegypti.

Guamá

Também neste sábado, 14, o bairro do Guamá, na capital paraense, recebe o mutirão contra o Aedes aegypti. A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) promoverá visitas domiciliares no bairro, uma das áreas com maior risco de transmissão de doenças transmitidas pelo mosquito. A mobilização será das 8h às 13h e contará com o trabalho de 50 agentes de combate às endemias, que irão visitar 1.152 imóveis distribuídos em sete quarteirões do Guamá.

O ponto de encontro será em frente à Caixa Econômica Federal, localizada entre a avenida José Bonifácio e a rua Paes de Souza. A iniciativa também visa intensificar as ações de combate ao Aedes aegypti e ampliar a cobertura nas áreas ainda não atingidas por ações anteriores de controle de focos. Segundo a Sesma, com isso é possível contribuir para o controle da disseminação do Aedes aegypti e a redução dos casos de dengue, especialmente neste período sazonal, com aumento nos índices de notificações da doença.

Importância

A mobilização será realizada simultaneamente em todo o Brasil. Durante a ação, os agentes irão orientar os moradores sobre os cuidados necessários para eliminar possíveis criadouros, como caixas d'águas abertas, pneus, garrafas e outros recipientes que acumulam água das chuvas. Além disso, também será feita a verificação da situação de imóveis e ações de controle e prevenção, com o objetivo de minimizar os impactos das doenças transmitidas pelo mosquito, como a dengue.

Tem-se registrado um aumento de casos da doença em várias regiões do Brasil, incluindo o município de Belém, de acordo com a Sesma. Segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela Sesma, desde o início do ano até o momento foram registrados 3.000 casos de dengue na capital. Os bairros com maior número de casos confirmados são Guamá (278), Pedreira (211) e Jurunas (186).

Programação nacional

O Dia D é uma iniciativa nacional do Ministério da Saúde que une Governo Federal, estados, municípios e a população no controle da doença. A ação busca conscientizar a sociedade sobre a importância de medidas simples para conter a proliferação do mosquito Aedes aegypti, principal transmissor da doença.

Ao longo do dia, agentes comunitários de saúde e de combate às endemias estarão uniformizados e devidamente identificados, visitando residências em todo o país. “Receber bem os agentes do Sistema Único de Saúde (SUS) é fundamental. O trabalho deles é essencial na prevenção e no controle da dengue”, lembra a ministra.

Serviço

Dia D - Sespa

Data: 14/12 (sábado)

Horário: das 8h às 12h

Local: Usina da Paz do Jurunas, na travessa Quintino Bocaiúva

Dia D - Sesma

Data: 14/12 (sábado)

Horário: das 8h às 13h

Local: ponto de encontro Caixa Econômica Federal, entre a avenida José Bonifácio e rua Paes de Souza, no Guamá