Pará tem 681.543 casos e 17.534 óbitos por covid-19

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) divulgou o boletem com dados sobre covid-19 no Pará nesta sexta-feira (11): agora são 681.543 casos e 17.534 óbitos no Pará. A Sespa confirmou mais 424 novos casos e 6 óbitos cadastrados hoje (11) e que ocorreram nos últimos sete dias. "Em relação à subnotificação das prefeituras, confirmamos mais 2.681 casos e 15 óbitos ocorridos em dias anteriores", repassou a Secretaria.

São 631.638 pacientes recuperados da doença no Estado. Os casos descartados somam 155.930, e há 122 em análise. O Pará apresenta taxa de letalidade de 2.57%.

Disponibilidade de leitos

Segundo levantamento do Governo do Estado, a disponibilidade de leitos exclusivos para pacientes de covid-19 no Pará nesta sexta (11) é de: leitos clínicos - 122 disponíveis de um total de 279 ofertados, registrando ocupação de 56,27%. Os leitos clínicos pediátricos têm a diponilidade de 8 unidades de um total de 11, com ocupação de 27,27%.

De um total de 214 leitos de UTI Adulto, 60 encontram-se disponíveis, correspondendo a uma ocupação de 71,96%. A ocupação dos leitos de UTI Pediátrica é de 50,00%, ou seja, de 10 leitos ofertados, 5 estão em disponibilidade.

Vacinômetro

O Vacinômetro, administrado pela Sespa, indicou nesta sexta-feira (11) que o Pará já aplicou 12.464.503 doses de vacinas contra a covid-19, entre 6.022.322 da 'ª dose (80,64%); 5.521.749 da 2ª dose e dose única (73,94%) e 920.432 da 3ª dose (12,32%).

O Estado recebeu 12.909.660 doses de imunizantes do Ministério da Saúde e enviou 12.209.124 doses (94,96%) aos municípios paraenses.