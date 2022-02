Pará tem 678.438 casos e 17.513 óbitos por covid-19

Em boletim nesta quinta-feira (10), a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informou que o Pará chegou a 678.438 casos e 17.513 mortes provocadas pelo coronavírus, vetor da covid-19, desde o começo da pandemia. A Secretaria confirmou mais 365 novos casos e 8 óbitos cadastrados hoje (10) e que ocorreram nos últimos sete dias. "Em relação à subnotificação das prefeituras, confirmamos mais 3.070 casos e 11 óbitos ocorridos em dias anteriores", acrescentou.

O Estado apresenta 628.225 pacientes recuperados, 155.898 cassos descartados e 109 em análise. A taxa de letalidade do Pará é de 2.58%.

Com a relação à disponibilidade de leitos exclusivos para pacientes de covid-19 no Pará, o Governo do Estado informa que dos 279 leitos clínicos ofertados, 102 estão disponíveis, o que indica ocupação de 63.44%. No caso dos leitos clínicos pediátricos, 9 estão disponíveis de um total de 11 ofertados, em uma ocupação de 18.18%. A ocupação dos leitos de UTI Adulto é de 70.09%, ou seja, dos 214 ofertados, 64 encontram-se disponíveis. Já com relação à oferta de leitos de UTI Pediátrico, de 10 ofertados 9 estão disponíveis, em ocupação de 10%.

Vacinômetro

Segundo o Vacinômetro, sob administração da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), o Pará apresenta, nesta quinta-feira (10), 12.438.784 doses de vacinas aplicadas contra a covid-19. Essa aplicação abrange: 1ª dose - 6.008.083 (80,45%); 2ª dose e dose única - 5.517.574 (73,88%); 3ª dose - 913.127 (12,23%).

O Estado já recebeu 13.909.660 doses de imunizantes enviadas pelo Ministério da Saúde (MS). Desse total, 13.209.124 (94,96%) foram enviadas aos municípios paraenses.