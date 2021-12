Pará tem 613.264 casos confirmados de contaminação por covid-19

Subiu no Estado do Pará a mais 161 o número de casos de covid-19 pelos últimos sete dias, cadastrados nesta terça-feira (07) e confirmados pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Também foram registrados hoje 02 óbitos. Deste modo, hoje, o Pará tem registrados 613.264 casos de infecções e 16.962 óbitos desde o momento em que a doença apresentou o primeiro caso no Estado. Nos dias anteriores, as prefeituras subnotificaram outras 534 ocorrências e 05 óbitos provocados pela infecção.

Conforme o boletim da Sespa, a taxa de letalidade permanece estabilizada em 2,77%, com 364 amostras suspeitas em análise, 134.267 suspeitas descartadas e um total de 573.488 pacientes recuperados.

A Sespa também informou na noite desta terça-feira, os números de leitos disponibilizados para pacientes de covid-19. A disponibilidade de leitos no Pará é esta: clínicos - 216 ofertados, 110 disponíveis, com 02 reservados, 08 aguardando liberação da unidade hospitalar e 106 ocupados (ocupação de 49,07%) e UTI Adulto - 183 ofertados, 69 disponíveis, com 07 reservados, 07 aguardando liberação da unidade hospitalar e 114 ocupados (ocupação de 62,30%)

ATUALIZAÇÃO DE CASOS DE COVID-19 – 07 DE DEZEMBRO DE 2021

. Total de casos confirmados

613.264

. Total de óbitos

16.962

. Em análise

364

. Recuperados

573.488

. Descartados

134.267

. Novos casos nos últimos sete dias (cadastrados hoje - 07)

161

. Novos óbitos nos últimos sete dias (cadastrados hoje – 07)

02

. Casos subnotificados de períodos anteriores a esses sete dias (cadastrados hoje - 07)

534

. Óbitos subnotificados de períodos anteriores a esses sete dias (cadastrados hoje - 07)

05

FONTE: Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará, às 18h.