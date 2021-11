Pará tem 604.287 casos de covid-19 e 16.852 óbitos da doença

A Secretaria de Estado de Saúde Pública confirmou mais 10 novos casos de covid-19 e dois óbitos da doença cadastrados, neste sábado (20), e que ocorreram nos últimos sete dias. Em relação à subnotificação das prefeituras, a Sespa confirmou mais 60 casos e dois óbitos registrados em dias anteriores.

Agora são 604.287 casos e 16.852 óbitos no Pará. Total de pacientes recuperados: 565.911. Os óbitos que ocorreram nos últimos sete dias foram de dois homens. Um de 37 anos, de Altamira, e outro, de 87 anos, de Santarém. Já as mortes registradas em períodos anteriores foram as de idosos: um homem, de 71 anos, de Breves, e uma mulher, de 90 anos, de Terra Santa.

A Sespa divulgou ainda os casos de covid por região. Os casos cadastrados neste sábado, e que ocorreram nos últimos sete dias, foram oito em Carajás e dois na Região Metropolitana de Belém-Marajó Oriental-Baixo Tocantins, totalizando 10. Os casos cadastrados neste sábado, e que ocorreram em períodos anteriores, foram um no Araguaia, 37 no Baixo Amazonas, três em Carajás, um no Marajó Ocidental, nove no Nordeste, nove na na Região Metropolitana de Belém-Marajó Oriental-Baixo Tocantins, totalizando 60.

Ainda segundo a Sespa, os dois óbitos cadastrados neste sábado, e que ocorreram nos últimos sete dias, foram no Baixo Amazonas e no Xingu. Já os dois óbitos cadastrados neste sábado, e que ocorreram em períodos anteriores, foram no Baixo Amazonas e no Marajó Ocidental.

A Sespa divulgou, também, os leitos exclusivos para covid- 19 (somente aqueles sob gestão do governo do Estado).

Clínico. Total: 209. Disponível: 125. Reservado: 1. Aguardando liberação da unidade hospitalar: 7. Ocupado: 84. Taxa de ocupação: 40,19%.

UTI Adulto. Total: 200. Disponível: 101. Reservado: 5. Aguardando liberação da unidade hospitalar: 5. Ocupado 99: Taxa de ocupação: 49,50%.

A atualização dessas informações ocorreu às 18 horas deste sábado (20). O detalhamento de casos e óbitos, com gênero, idade e cidade, está disponível aqui: covid-19.pa.gov.br