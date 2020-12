Pará tem 272.125 casos e 6.927 óbitos por covid-19

O Estado do Pará inicia o mês de dezembro de 2020 com 272.125 casos e 6.927 óbitos provocados pela covid-19. Os números acabam de ser divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

"Confirmamos mais 84 novos casos e 02 óbitos cadastrados hoje e que ocorreram nos últimos sete dias. Em relação à subnotificação das prefeituras, confirmamos mais 813 casos e 07 óbitos ocorridos em dias anteriores.

O Pará registra 254.271 pacientes recuperados da doença; 412 casos em análise e 37.905 descartados. É de 2.55% a taxa de letalidade do Estado.

A disponibilidade de leitos para pacientes com a covid-19 até as 18 horas de hoje (1º) foi de: 273 leitos disponíveis do tipo clínico de um total de 431 (ocupação de 36,66%); 4 leitos disponíveis de um total de 17 do tipo clínico pediátrico (ocupação de 76,47%); 89 leitos disponíveis de um total de 222 do tipo UTI Adulto (ocupação de 59,91%); 2 leitos disponíveis de um total de 3 do tipo UTI Neonatal (ocupação de 33,33%), e 20 leitos disponíveis de um total de 30 do tipo UTI Pediátrica (ocupação de 33,33%).