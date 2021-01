Pará tem 192 casos novos e 5 óbitos de covid-19

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) acaba de divulgar, nesta terça-feira (26), o boletim de casos e óbitos por covid-19. "Confirmamos mais 192 novos casos e 05 óbitos cadastrados hoje e que ocorreram nos últimos sete dias. Em relação à subnotificação das prefeituras, confirmamos mais 2.204 casos e 03 óbitos ocorridos em dias anteriores. Agora são 323.290 casos e 7.552 óbitos no Pará", informa a Sespa.

Desse modo, o Estado registra taxa de letalidade de 2,34%. São 302.128 pacientes que superaram a doença; 1.293 casos em análise e 51.055 descartados.

Até às 18 horas desta terça (26), a disponibilidade de leitos para pacientes de covid-19, mediante levantamento do Governo do Estado abrange: leitos clínicos - do total de 460 ofertados, 237 disponíveis, com ocupação de 48,48%; clínicos pediátricos - dos 15 ofertados, 2 disponíveis, com ocupação de 86,67%; UTI Adulto - dos 308 ofertados, 80 disponíveis, com ocupação de 74,03%; UTI Neonatal - dos 3 leitos ofertados, nenhum disponível, com ocupação de 100%, e UTI Pediátrica - dos 19 ofertados, 10 disponíveis, com ocupação de 47,37%.