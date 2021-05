Pará registra três óbitos e nenhum caso de infecção por covid no domingo

A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará confirmou neste domingo, 16, o registro de três mortes por covid-19 nos últimos sete dias e nenhum caso novo de infecção cadastrado nos últimos sete dias. De acordo com os números ora divulgados, também há registros subnotificados pelas prefeituras, de mais 668 ocorrências e 11 óbitos aos sete dias registrados hoje.

Até às 18h deste domingo foram totalizados 499.176 casos confirmados e 13.961 óbitos em função da pandemia por covid-19. Já a taxa de letalidade volta aos 2,80%, com 466.655 pacientes recuperados, 269 casos em análise e 84.818 suspeitas descartadas.

Também nesta tarde, a Sespa divulgou números de leitos disponibilizados pelo Estado para pacientes com covid-19. O Pará continua com 100% de vagas para caso de paciente que requer UTI Neonatal, que conta com três leitos, todos desocupados. A disponibilidade atual de leitos no Estado é esta: clínicos - 866 ofertados, 493 disponíveis (ocupação de 43.07%); clínicos pediátricos - de 7 ofertados, 2 disponíveis (ocupação de 71,43%); UTI Adulto - de 621 ofertados, 193 disponíveis (ocupação de 68,92%); UTI Pediátrica - de 12 ofertados, 8 disponíveis (ocupação de 33,33%); UTI Neonatal - de 3 ofertados, 3 disponíveis (ocupação de 0,00%).

ATUALIZAÇÃO DE CASOS DE COVID-19 - 16 DE MAIO DE 2021

. Total de casos confirmados

499.176

. Total de óbitos

13.961

. Em análise

269

. Recuperados

466.655

. Descartados

84.818

. Novos casos nos últimos sete dias (cadastrados ontem - 16)

00,00

. Novos óbitos nos últimos sete dias (cadastrados ontem - 16)

3

. Casos subnotificados de períodos anteriores a esses sete dias (cadastrados ontem - 16)

668

. Óbitos subnotificados de períodos anteriores a esses sete dias (cadastrados ontem - 16)

11

FONTE: Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará, às 18h.