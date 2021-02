Pará registra mais 50 óbitos e ocupação acima de 84% dos leitos de UTI

O Pará confirmou hoje 50 mortes pelo novo coronavírus no estado nesta quinta-feira (11). 16 óbitos foram cadastrados hoje e ocorreram nos últimos sete dias, enquanto outros 34 ocorreram em dias anteriores e foram cadastrados somente hoje (11) pelas prefeituras.

Com isso, o estado chega a 7.924 óbitos por conta da doença. Dos 50 óbitos divulgados hoje, 12 foram na Região Metropolitana de Belém/Marajó Oriental/Baixo Tocantins. 11 foram na região do Baixo Amazonas, no oeste do Pará e 9 foram no nordeste paraense.

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) também confirmou mais 150 casos cadastrados hoje ocorridos nos últimos sete dias, além de outros 1.633 novos casos ocorridos em dias anteriores.

Já a ocupação de leitos de UTI adulto chegou a 84,51% para pacientes com covid-19. Ao todo, são 355 leitos adultos de UTI na rede pública estadual, sendo que 55 estão disponíveis. Já a taxa de ocupação de leitos clínicos para covid-19 é de 48,16%.

Com isso, o Pará soma 346.146 casos de pessoas que testaram positivo desde o início da pandemia. Desse total, 324.237 pacientes conseguiram se recuperar. Ainda segundo a Sespa, 1.436 casos suspeitos seguem em análise e 56.056 casos que eram suspeitos já foram descartados.

A atualização foi divulgada nesta quinta-feira (11), às 18h, por meio do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa).