Pará registra cinco casos de escalpelamento em 2022; saiba como ajudar as vítimas

O Pará registrou cinco casos de escalpelamento em 2022, segundo dados da Organização dos Ribeirinhos Vítimas de Acidente de Motor (Orvam), instituição que presta serviços na área de assistência social às vítimas, pós-acidente. No último dia 13 de dezembro, doadores fizeram arrecadação de cabelo para confecção de peruca para as vítimas e, no dia 16, o material foi entregue na sede da Orvam. Para quem perdeu a ação, a Orvam recebe doações o ano inteiro.

“Além dos cabelos, a partir de 35 centímetros, a Orvam também recebe todos os tipos de doações, incluindo linhas para costurar as perucas, toucas, alimentos não perecíveis - que doamos às famílias das vítimas, geralmente ribeirinhas, roupas, brinquedos… Tudo é bem-vindo na instituição. Mas o nosso ponto principal são cabelos, a partir de 35 cm, qualquer tipo de cabelo e também as linhas”, destaca a assistente social da Orvam, Alessandra Almeida.

As doações podem ser entregues, em Belém, nos dois pontos de arrecadação da Orvam: na sede da instituição, localizada na avenida João Paulo II, nº 144, no bairro do Castanheira, e no Centro Social de Nazaré, no bairro de Nazaré. Na sede da instituição, os atendimentos ocorrem às quartas, sextas e sábados, de 9h às 13h, já no centro social, de segunda à sexta, de 8h às 18h.

Instituição atua na autoestima de vítimas de escalpelamento

O escalpelamento é o arrancamento brusco do couro cabeludo, o escalpo. Em geral, o acidente ocorre quando cabelos compridos se enrolam nos eixos e partes móveis dos motores de barcos, arrancando parte ou todo o couro cabeludo, e até pálpebras, orelhas e face. A Orvam trabalha na autoestima dessas vítimas, através da entrega de perucas.

“O objetivo é reinserir a vítima de escalpelamento na sociedade através da autoestima. Percebemos que é através do uso da peruca que as nossas atendidas conseguem voltar à vida social de uma forma mais segura. Nossas assistentes sociais também amparam as vítimas no caso de elas sofrerem algum tipo de preconceito por conta de sua condição, assim como orientações de benefício”, diz Alessandra.

Serviço vem sendo impactado pela queda nas doações

Atualmente, a Orvam tem 167 vítimas cadastradas, mas o serviço vem sendo impactado pela queda das doações. “A gente precisa de cinco doações para cada peruca. E, conforme vai chegando esses cabelos, é selecionado por cor, tamanho e textura. Nos anos anteriores, costumávamos dar duas perucas para cada vítima por ano, mas, com a pandemia, as doações caíram e, este ano, só conseguimos entregar uma peruca”, finaliza a assiste social.