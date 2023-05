Pará registra 29 casos positivos para VSR, um dos vírus causadores do surto de gripe no Amapá

Em 2023, de janeiro até o dia 17 de maio, o Pará registrou 29 casos positivos para o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), segundo informou a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), a partir de dados do sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial do Lacen-PA. O vírus é um dos responsáveis pelo surto de síndromes respiratórias no estado do Amapá, junto da Influenza A e Covid-19. A doença causada pelo VSR é conhecida, sendo uma das principais causas de infecções respiratórias em crianças, mas o vírus também pode atingir pessoas de qualquer idade.

A Sespa informou que dos 29 casos no Estado, 4 foram identificados em menores de 1 mês, 6 em crianças de 1 mês a menor de 1 ano e 15 casos em crianças de 1 a 8 anos. O Pará também registrou 100 casos positivos para o vírus Influenza A, e 829 casos positivos para o coronavírus. Todas as amostras foram submetidas à técnica de biologia molecular RT-qPCR. A pasta informou, ainda, que “vem monitorando o perfil epidemiológico das Síndromes Respiratórias Agudas Graves a fim de observar os períodos de maior incidência e planejar ações de enfrentamento”.

Essa doença geralmente caracteriza-se por sintomas leves, mas também pode ocasionar quadros mais graves, especialmente em crianças com menos de 2 anos de idade. Por isso, a amamentação nesta fase da vida é um reforço imunológico importante. Os sintomas mais comuns são: febre baixa, dor de garganta, dor de cabeça e secreção nasal. Há outros sinais de alerta, como febre alta, tosse persistente, dificuldade para respirar, chiado no peito, lábios e unhas arroxeadas. No aparecimento de sintomas, a recomendação é procurar uma Unidade Básica de Saúde para o primeiro atendimento.

Amapá recebe apoio do Evandro Chagas

O Governo do Amapá recebeu no último sábado (20), o resultado dos exames feitos pelo Instituto Evandro Chagas (IEC) que identificou o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) e a Influenza A como circulantes no estado, além do novo coronavírus, atingindo principalmente bebês e crianças. O governador Clécio Luís reforçou a necessidade da imunização no combate ao surto de síndromes respiratórias. Foram encaminhadas ao IEC, em Belém, 188 amostras coletadas em casos suspeitos de síndromes respiratórias. Do total, 96 (51,06%) tiveram resultado positivo para o VSR.

Crise no estado vizinho

O Governo do Amapá decretou a situação de emergência, devido ao aumento de mais de 108% nas internações de crianças com síndromes gripais, entre janeiro e maio deste ano. A maior parte dos pacientes têm idades entre sete meses de vida e quatro anos de idade. O aumento de internações por síndromes gripais, principalmente no público infantil tem provocado superlotação no Hospital da Criança e do Adolescente e no Pronto de Atendimento Infantil, em Macapá.