Pará reduz em mais de 90% os focos de incêndio florestal em agosto de 2025

No mês passado, o Pará obteve um dos melhores resultados no enfrentamento ao fogo, registrando uma redução de 90,5% nos focos de incêndio florestal em relação a agosto de 2024. É o que apontam os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), analisados pelo Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas).

Às vésperas do Dia da Amazônia, celebrado em 5 de setembro, os dados registraram 1.314 ocorrências, contra 13.803 no mesmo período do ano passado, reforçando o compromisso do Governo do Pará com a conservação da floresta e qualidade de vida da população.

O desempenho é resultado da execução do Pará Sem Fogo, Programa Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, lançado neste ano pelo governador Helder Barbalho, e do fortalecimento das operações de comando e controle.

“A redução histórica registrada em agosto é fruto do esforço do Governo do Pará e do trabalho integrado em proteger a floresta e as pessoas que vivem nela. Seguimos fortalecendo nossas ações de comando e controle para que o Estado esteja ainda mais preparado no enfrentamento aos incêndios florestais e eventos climáticos extremos, com foco na conservação da Amazônia e na qualidade de vida dos paraenses”, declarou o governador.

O programa estadual, desenvolvido em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar, atua em quatro eixos: monitoramento em tempo real, prevenção com base em ciência, resposta rápida coordenada e capacitação de brigadas locais. Também prevê a instalação de um Centro Integrado Multiagências, reunindo órgãos ambientais, agropecuários e de proteção comunitária em um único comando de operações.

Para o secretário de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade, Raul Protazio Romão, os números comprovam a eficácia das ações estratégicas. “A redução drástica nos focos de incêndio florestal mostra que prevenção, resposta rápida e alternativas sustentáveis ao uso do fogo são ferramentas essenciais para proteger a Amazônia e reduzir os riscos às comunidades”, afirmou.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará destacou a importância da atuação em campo. “Nossas equipes têm estado em todas as regiões paraenses, atuando no combate direto às chamas, treinando brigadas e trabalhando preventivamente nas comunidades. Essa presença permanente, integração com outros órgãos e o apoio irrestrito do Governo do Estado foram decisivas para alcançar esse resultado”, ressaltou o coronel Jayme de Aviz Benjó, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará.

Com o decreto estadual nº 4.868, que declarou emergência ambiental e climática por 180 dias, o governo pretende ampliar ainda mais as ações do Pará Sem Fogo, garantindo maior capacidade de resposta diante de incêndios florestais e eventos climáticos extremos.