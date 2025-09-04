Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Pará reduz em mais de 90% os focos de incêndio florestal em agosto de 2025

Os números são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e apontam1.314 ocorrências, contra 13.803 no mesmo período em 2024

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra a floresta amazônica. (Foto: Divulgação | Agência Pará)

No mês passado, o Pará obteve um dos melhores resultados no enfrentamento ao fogo, registrando uma redução de 90,5% nos focos de incêndio florestal em relação a agosto de 2024. É o que apontam os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), analisados pelo Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas).

Às vésperas do Dia da Amazônia, celebrado em 5 de setembro, os dados registraram 1.314 ocorrências, contra 13.803 no mesmo período do ano passado, reforçando o compromisso do Governo do Pará com a conservação da floresta e qualidade de vida da população.

O desempenho é resultado da execução do Pará Sem Fogo, Programa Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, lançado neste ano pelo governador Helder Barbalho, e do fortalecimento das operações de comando e controle.

“A redução histórica registrada em agosto é fruto do esforço do Governo do Pará e do trabalho integrado em proteger a floresta e as pessoas que vivem nela. Seguimos fortalecendo nossas ações de comando e controle para que o Estado esteja ainda mais preparado no enfrentamento aos incêndios florestais e eventos climáticos extremos, com foco na conservação da Amazônia e na qualidade de vida dos paraenses”, declarou o governador.

O programa estadual, desenvolvido em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar, atua em quatro eixos: monitoramento em tempo real, prevenção com base em ciência, resposta rápida coordenada e capacitação de brigadas locais. Também prevê a instalação de um Centro Integrado Multiagências, reunindo órgãos ambientais, agropecuários e de proteção comunitária em um único comando de operações.

Para o secretário de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade, Raul Protazio Romão, os números comprovam a eficácia das ações estratégicas. “A redução drástica nos focos de incêndio florestal mostra que prevenção, resposta rápida e alternativas sustentáveis ao uso do fogo são ferramentas essenciais para proteger a Amazônia e reduzir os riscos às comunidades”, afirmou.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará destacou a importância da atuação em campo. “Nossas equipes têm estado em todas as regiões paraenses, atuando no combate direto às chamas, treinando brigadas e trabalhando preventivamente nas comunidades. Essa presença permanente, integração com outros órgãos e o apoio irrestrito do Governo do Estado foram decisivas para alcançar esse resultado”, ressaltou o coronel Jayme de Aviz Benjó, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará.

Com o decreto estadual nº 4.868, que declarou emergência ambiental e climática por 180 dias, o governo pretende ampliar ainda mais as ações do Pará Sem Fogo, garantindo maior capacidade de resposta diante de incêndios florestais e eventos climáticos extremos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

pará

reduz

mais de 90%

focos de incêndio florestal

agosto de 2025
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

DADOS

Pará reduz em mais de 90% os focos de incêndio florestal em agosto de 2025

Os números são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e apontam1.314 ocorrências, contra 13.803 no mesmo período em 2024

04.09.25 12h29

RECONHECIMENTO

Culinária japonesa é reconhecida como patrimônio cultural imaterial no Pará; entenda os impactos

Lei foi sancionada pelo governador Helder Barbalho e publicada no Diário Oficial do Estado nesta quarta (2)

04.09.25 8h00

CULTURA

Erveiras do Ver-o-Peso são reconhecidas como Patrimônio Cultural Imaterial do Pará

A lei nº 11.128, sancionada pelo Governo do Estado e publicada nesta terça-feira (2)

03.09.25 18h43

PARÁ

Lancha avaliada em R$ 550 mil é apreendida com documentação irregular em Bujaru

Veículo saiu de Bujaru com destino ao Rio Grande do Norte e foi confiscado por não ter o Danfe, que é exigido no transporte de mercadorias

03.09.25 16h54

MAIS LIDAS EM PARÁ

UFRA

Em ‘carta à comunidade’, ex-reitora da Ufra defende legado de sua gestão na instituição

A professora Herdjania Veras de Lima se pronunciou após ser veiculada uma matéria que trata sobre os atuais desafios administrativos e estruturais enfrentados pela UFRA.

31.08.25 19h07

PREPARAÇÃO

Exército conclui certificação da 23ª Brigada de Infantaria de Selva em simulação para a COP30

Durante oito dias, os militares participaram da chamada Simulação Viva, última fase do processo de certificação da tropa

01.09.25 19h42

'Baby Paraense'

Mãe paraense viraliza nas redes sociais ao ensinar bebê recém-nascido a falar 'égua'

No vídeo, a criança de 3 meses fica repetindo a expressão paraense diversas vezes

01.09.25 18h37

OPORTUNIDADE

Curso gratuito abre 2 mil vagas para jovens em busca do primeiro emprego no Pará; confira

A iniciativa é uma ação do Coletivo Coca-Cola Jovem, programa de capacitação gratuita e online

30.08.25 13h59

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda