Pará recebeu, na madrugada desta sexta-feira, 93.600 doses da vacina contra a covid-19

O Pará recebeu, na madrugada desta sexta-feira (8), a 98ª remessa de vacinas contra a covid-19 com 93.600 doses da vacina Pfizer, enviadas pelo Ministério da Saúde. A equipe de Logística da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) recebeu as vacinas no Aeroporto de Belém e já organiza o envio aos Centros Regionais de Saúde, para a distribuição aos 144 municípios paraenses. O envio das doses será feito por vias terrestre, aérea e fluvial, e contará com o apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

O planejamento da Sespa inclui a distribuição das doses, assim como dos insumos para todos os municípios, e cada um deles recebe as doses de acordo com o quantitativo populacional e a atual etapa de vacinação. A Sespa recomenda aos municípios que as vacinas desse lote sejam destinadas à segunda aplicação aos adultos com mais de 18 anos que já receberam a primeira dose da Pfizer. A dinâmica da aplicação é definida pelas secretarias municipais de saúde. "É necessário que as pessoas completem o esquema vacinal garantindo assim a imunização dos públicos-alvos", disse a diretora de Epidemiologia da Sespa, Daniele Nunes.

Pará já recebeu 10.821.145 doses de imunizantes do Ministério da Saúde

Segundo o secretário de Estado de Saúde Pública, Rômulo Rodovalho, a Sespa vem trabalhando há nove meses em conjunto com outras instituições para garantir que as doses cheguem à população de forma rápida, segura e eficaz. "Pedimos aos municípios que prossigam no cumprimento do Plano Paraense de Vacinação, disponibilizando as doses imediatamente aos grupos pré-definidos em cada local. Essas iniciativas têm permitido a realização de ações importantes, como a abertura de unidades específicas para o tratamento da doença em todo o Estado", afirmou.

Em dados atualizados, até esta quinta-feira (7), o vacinômetro da Sespa indicava que o Pará já recebeu 10.821.145 doses de imunizantes do Ministério da Saúde e outras 450 mil doses do Instituto Butantan, de São Paulo, por meio de aquisição direta do governo do Estado. No link http://www.saude.pa.gov.br/vacinometro/ a população pode acompanhar o quantitativo dos tipos de vacina recebidos pelo Estado - Oxford/AstraZeneca, Coronavac/Sinovac, Pfizer e Janssen, bem como a quantidade e o percentual de vacinados, doses aplicadas e desempenho dos 144 municípios paraenses no processo de imunização.