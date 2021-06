Pará recebe mais 217 mil doses da vacina Astrazeneca nesta segunda, 21

Na madrugada desta segunda-feira (21), o Pará recebeu a 34ª remessa de vacinas contra Covid-19. Segundo o Governo do Estado, contando com este lote, ao todo, foram enviadas 217 mil doses da vacina Astrazeneca pelo Ministério da Saúde.

O Governo do Pará reforça que esta remessa recebeida hoje vai garantir a segunda dose dos que estão no calendário após teres recebido a primeira dose do imunizante. há três meses

"A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), está elaborando o planejamento de distribuição das doses para os Centros Regionais de Saúde. O envio deve ser feito nos próximos dias, por vias terrestre, aérea e fluvial, e contará com o apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup)", diz a nota.