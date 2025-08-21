Capa Jornal Amazônia
Pará receberá 43 unidades odontológicas móveis do governo federal

Região Norte foi a segunda maior beneficiada com unidades, que devem atender áreas remotas e de maior vulnerabilidade para assistência em saúde bucal

O Liberal
fonte

UOM's estarão em locais de difícil acesso a saúde bucal (Igor Evangelista/MS)

Nesta quinta-feira (21), o presidente Lula entregou 400 Unidades Odontológicas Móveis (UOM) que atuarão em 400 municípios do Brasil inteiro. O Pará receberá 43 UOM, que atuarão em municípios remotos com maior vulnerabilidade para assistência em saúde bucal, um investimento de R$ 16,33 milhões do governo federal no estado.

As UOM são equipadas com cadeira odontológica completa, aparelho de raio-x, ar-condicionado, frigobar, exaustor, gerador de energia, canetas de alta e baixa rotação, fotopolimerizador, entre outros equipamentos essenciais no atendimento, podendo ofertar tanto procedimentos da atenção primária quanto ações especializadas, como tratamento endodôntico e a oferta de próteses dentárias. A previsão do governo é que a frota seja renovada a cada cinco anos, para garantir a manutenção do serviço.

Cada unidade terá um cirurgião-dentista e um auxiliar e/ou técnico em saúde bucal, todos habilitados pelo Ministério da Saúde. Mais de uma equipe pode compartilhar a unidade móvel, conforme a organização da prefeitura dos municípios que receberão as unidades, e cada equipe também poderá ser vinculada a outras equipes de Saúde da Família Ribeirinhas, e-Multi Indígena e Consultório na Rua.

Quando necessário, os pacientes podem ser encaminhados para continuidade do cuidado em serviços especializados, como os Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) e os Serviços de Especialidades em Saúde Bucal (Sesb), com foco em municípios de até 20 mil habitantes.

O Norte é a segunda região mais contemplada, recebendo 95 unidades móveis, atrás somente do Nordeste, que receberá 207 unidades. Logo em seguida aparecem Sudeste (45), Centro-Oeste (32) e Sul (21). A previsão do governo federal é entregar em breve mais 400 unidades, que vão reforçar o atendimento em todo o país, totalizando 800 novos veículos.

