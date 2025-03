Saiba onde se consultar com dentista pela rede pública de saúde em Belém

O Dia Mundial da Saúde Bucal comemorado nesta quinta-feira (20/03) ressalta a importância da higiene e dos cuidados com a saúde bucal. Uma programação especial em todas as Usinas da Paz do Estado do Pará e no Centro de Referência em Educação Infantil (Crei) Prof. Orlando Bitar em alusão à data será realizada hoje (20) pela Secretaria de Saúde Pública do Pará (Sespa). As diversas atividades iniciam a partir das 9h, gratuitamente, para as pessoas que forem até os locais.

A Coordenação Estadual de Saúde Bucal da Sespa realizará ações de caráter preventivo e educativo, com foco na conscientização da população sobre a importância dos cuidados com a higiene bucal. As atividades serão realizadas pelos profissionais dos Serviços de Odontologia que já funcionam nas Usinas.

Dentre as ações que serão realizadas estão atividades preventivas e educativas para incentivar hábitos saudáveis desde a infância, atividade lúdica para as crianças aprenderem a fazer uma higiene bucal de forma divertida, palestras sobre doenças bucais e a visita regular no dentista, escovação supervisionada, e distribuição de kits de higiene bucal.

ATENDIMENTOS - Os atendimentos com dentistas podem ser feitos gratuitamente em Belém pela rede de saúde pública. A rede municipal de saúde bucal é composta por 49 unidades de Atenção Primária à Saúde e conta com serviço da Atenção de Média Complexidade em quatro Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs), além de atendimento de urgência e emergências nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da Sacramenta e de Icoaraci. A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) mantém, ainda, dois Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias (LRPDs), um no distrito de Mosqueiro (Damo) e um no distrito de Belém (Dabel).

Para ter acesso aos serviços odontológicos o usuário pode procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência. As UBS’s funcionam sempre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O usuário deve levar documento oficial com foto, CPF e comprovante de residência.

Nas UBS’s são ofertados serviços de baixa complexidade como realização de cirurgias simples, restaurações, profilaxia, raspagens, atendimento de urgência, além de ações de promoção e prevenção em saúde bucal e distribuição de kits de higiene bucal.

Em caso de necessidade de um serviço especializado, o profissional de atenção básica faz o encaminhamento para os CEO’s que ofertam as seguintes especialidades: periodontia, cirurgia oral menor, odontopediatria, atendimento a Pacientes com Necessidades Especiais (PNE’s), endodontia, ortodontia preventiva e interceptativa. A especialidade estomatologia está disponível no Centro de Especialidades Médicas e Odontológicas (Cemo).

Nos últimos dois anos foram mais de 111.156 atendimentos odontológicos. A maior causa da procura por atendimento odontológico é a dor de dente, com a média de 80% dos atendimentos em todas as faixas etárias.

A rede também possui uma Unidade Móvel Odontológica, que realiza atendimentos nas escolas pactuadas do Programa Saúde na Escola (PSE) do Ministério da Saúde. O objetivo é promover a saúde e a educação integral dos estudantes da rede pública de ensino com a participação da comunidade escolar. A saúde bucal e o PSE em dois anos pactuaram com 103 escolas em Belém, disponibilizando mais de 50 mil kits de higiene de saúde bucal para os alunos.

O órgão é responsável pela implementação do Programa Brasil Sorridente, do Ministério da Saúde, que visa garantir o acesso à saúde bucal para todos os brasileiros, principalmente para as populações mais vulneráveis.

SERVIÇO – ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO EM BELÉM

Locais Unidades de Atenção Básica de Saúde (UBS)

Dias: segunda a sexta-feira

Horários: 8h às 17h

Requisitos: Documento oficial com foto, CPF e comprovante de residência.

Lista das unidades que compõem a rede de saúde bucal de Belém.

1. CASA DIA

2. CASA DO IDOSO

3. ESF AEROPORTO

4. ESF BARREIRO II

5. ESF CANAL DO PIRAJÁ

6. ESF CARMELANDIA

7. ESF CASTANHEIRA

8. ESF CDP

9. ESF FAMA

10. ESF MANGUEIRÃO

11. ESF PARAÍSO VERDE

12. ESF PARQUE GUAJARÁ

13. ESF QUINTA DOS PARICÁS

14. ESF RADIONAL

15. ESF RIACHO DOCE

16. ESF SOUZA

17. ESF SUCURIJUQUARA

18. ESF TENONÉ

19. UBS ÁGUAS LINDAS

20. UBS BAÍA DO SOL

21. UBS BENGUI II

22. UBS CABANAGEM

23. UBS CARANANDUBA

24. UBS COMBU

25. UBS CONDOR

26. UBS COTIJUBA

27. UBS CREMAÇÃO

28. UBS CURIÓ

29. UBS FÁTIMA

30. UBS FLUVIAL

31. UBS GUAMÁ

32. UBS ICOARACI

33. UBS JURUNAS

34. UBS MAGUARI

35. UBS MARACAJÁ

36. UBS MARAMBAIA

37. UBS OUTEIRO

38. UBS PARAÍSO DOS PÁSSAROS

39. UBS PORTAL DA AMAZÔNIA

40. UBS PRATINHA

41. UBS PROVIDÊNCIA

42. UBS SACRAMENTA

43. UBS SATELITE

44. UBS SIDERAL

45. UBS TAPANÃ

46. UBS TAVARES BASTOS

47. UBS TELÉGRAFO

48. UBS TERRA FIRME

49. UBS VILA DA BARCA

CEO’s - Centros de Especialidades Odontológicas:

1. CEO Guamá

2. CEO Marambaia

3. CEO Maracajá

4. Centro de Especialidades Médicas e Odontológicas (CEMO)

UPAs:

1. UPA DASAC- Sacramenta

2. UPA DAICO - Icoaraci