Pará receberá 356.140 doses de vacina contra a covid-19 até a próxima terça-feira (24), disse o governador Helder Barbalho neste domingo (22), através de suas redes sociais. O governador anunciou ainda que as doses ajudarão a diminuir as idades de grupos prioritários entre 17 e 12 anos no Estado. Veja:

#VemVacina🙂💉 Querem uma ótima notícia nesse domingão? Vamos receber mais 356.140 doses de vacina, para continuarmos avançando na vacinação aqui no Pará. Então, prepara o braço e fique atento ao calendário do seu município! pic.twitter.com/vUk7GDm1zy — Helder Barbalho (@helderbarbalho) August 22, 2021

Na tarde deste domingo (22), o Pará recebeu, a 66º remessa de vacinas contra covid-19. São 93.800 doses da Coronavac enviadas pelo Ministério da Saúde. Ao todo, o Pará já recebeu 7.636.010 doses de imunizantes destinados à população paraense, das quais 2.310.710 são da CoronaVac/Sinovac; 3.502.050 da Oxford/AstraZeneca; 1.684.800 da Pfizer e 138.450 da Janssen, disse o governo do Estado.

"As doses recebidas neste final de semana, que incluem também imunizantes da Pfizer, serão usadas para primeiras e segunda doses. A distribuição começa a partir da tarde desta segunda-feira (23) aos Centros Regionais de Saúde", disse o comunicado do governo. “A partir da chegada dessas doses, nós disponibilizaremos para todas as cidades para iniciar a vacinação dos jovens entre 17 e 12 anos com prioridade para quem tem deficiência permanente e comorbidades”, já havia informado Helder Barbalho.

Distribuição



O envio das doses aos municípios será feito por vias terrestre, aérea e fluvial, com o apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). “A distribuição das doses para os Centros Regionais de Saúde tem sido feita sempre com celeridade, para avançar a vacinação em todos os municípios. É importante que a população também faça a sua parte, acompanhando o calendário do seu município”, disse o secretário de Estado de Saúde Pública, Rômulo Rodovalho.

Até o início da tarde deste domingo (22), o Pará havia aplicado 3.654.313 vacinas da primeira dose e 2.046.307 vacinas correspondentes à segunda dose de imunização contra a Covid-19. As informações sobre a vacinação são fornecidas pelas secretarias municipais de Saúde. A população pode acompanhar o andamento da campanha em todo o Estado na página do Vacinômetro.