Pará recebe mais de 86 mil doses de vacina contra covid-19

O Pará recebeu, na tarde desta quarta-feira (2), mais uma remessa de vacinas contra a covid-19. Desta vez, foram enviadas pelo Ministério da Saúde 86.120 doses da CoronaVac/Sinovac, que serão encaminhadas aos 144 municípios para imunização de crianças entre 5 e 11 anos. Com essa remessa, o Pará totaliza 14.169.860 doses de vacinas recebidas do Ministério. “Com a chegada desta remessa pretendemos avançar ainda mais na imunização das crianças, o que é fundamental, já que estamos no início do ano letivo. Por isso, pedimos aos pais e responsáveis que ficam atentos ao calendário vacinal de suas cidades, e não devem deixem de levar suas crianças aos pontos”, alerta o secretário de Saúde de Saúde Pública, Rômulo Rodovalho.

Assim que chegam ao Aeroporto Internacional de Belém, as doses são encaminhadas ao Centro Estadual de Imunobiológicos (CEI), onde ficam armazenadas até a entrega aos 13 Centros Regionais de Saúde, e em seguida para os municípios por via terrestre, aérea e fluvial, com apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). O planejamento da Sespa inclui a distribuição das doses, assim como dos insumos para todos os municípios. Cada um deles recebe as doses de acordo com o quantitativo populacional e a atual etapa de vacinação em que está.