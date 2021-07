Pará recebe mais de 281 mil doses de vacinas contra covid-19 neste sábado

O governador Helder Barbalho (MDB) anunciou que o Pará vai receber mais 281.840 doses de vacinas contra covid-19. Os imunizantes devem chegar a Belém, para então serem distribuídos, na tarde deste sábado (31). As marcas recebidas no lote serão Pfizer e CoronaVac (Sinovac / Butantan).

"Com isso, chegaremos a 22 anos em todo o Estado, chegando à meta de vacina todo o público adultos já no início de agosto. Vem vacina, prepara o braço e bora vacinar!", declarou, animado, o governador do Pará.

Essa será a 49ª remessa de vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde (MS). Assim, o total de doses que o Estado do Pará terá recebido 5.947.240 de doses de imunizantes entre Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca (produção em parceria com a FioCruz) e Janssen (a menor quantidade até agora).

Sem contar com o novo carregamento, o Pará, segundo vacinômetro, já entregou 93,12% das 5.665.400 doses recebidas até o final desta sexta-feira (30). Do público-alvo total, 58,30% já receberam a primeira dose e 27,95% completaram a segunda.