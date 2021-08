Pará recebe mais de 172 mil doses de vacinas contra a covid-19

O Pará recebeu, na madrugada desta terça-feira (24), 172.250 doses da Astrazeneca. Esta é a 68º remessa de vacinas contra a covid-19 enviadas pelo Ministério da Saúde. Ao todo, o Pará já recebeu 7.898.350 doses de imunizantes.

Segundo anunciou o Governador Helder Barbalho, as vacinas que chegaram ao estado desde o fim de semana vão dar continuidade a vacinação dos paraenses. “Vamos ampliar a vacinação tanto de primeira quando de segunda doses, lembrando que agora o nosso foco com a primeira dose são jovens de 17 a 12 anos e a segunda dose para quem já tomou a primeira, por isso, fique atento ao calendário de vacinação do seu município, garanta a sua vacinação e se proteja!”, de acordo com o Agencia Pará.

Nos próximos dias acontecerá a distribuição das vacinas, por meio do trabalho da equipe técnica da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Assim como nas outras remessas, o envio será feito por via terrestre, aérea e fluvial, com o apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

O Pará já aplicou 3.657.601 vacinas da primeira dose e 2.048.552 vacinas da segunda dose contra a Covid-19, os dados foram atualizados até a noite desta segunda-feira (23) e estão disponíveis na página do Vacinômetro, da Sespa.