Pará recebe mais de 109 mil doses da vacina anticovid Pfizer

O Pará recebeu, na madrugada desta sexta-feira (27), 109.980 doses da vacina Pfizer. Esta é a 70ª remessa de vacinas contra a covid-19 enviada pelo Ministério da Saúde. Ao todo, o estado já recebeu 8.195.930 doses de imunizantes, das quais 2.498.310 são da CoronaVac/Sinovac; 3.674.300 da Oxford/AstraZeneca; 1.884.870 da Pfizer e 138.450 da Janssen.

O Governador Helder Barbalho afirmou que com a chegada dos novos imunizantes, mais jovens serão vacinados. "Com a chegada dessas remessas, de ontem e hoje (quinta e sexta-feira), nós estaremos ampliando e acelerando a vacinação dos jovens de 17 até 12 anos, já adentrando no grupo fora das comorbidades", anunciou o governador

A equipe técnica da Secretária de Estado de Saúde Pública (Sespa) informou que já trabalha na distribuição e entrega das doses aos Centros Regionais de Saúde. O envio das doses é feito por vias terrestre, aérea e fluvial, com o apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

O Pará já aplicou 3.855.670 vacinas da primeira dose e 2.190.760 vacinas correspondentes à segunda dose de imunizantes contra a Covid-19. As informações foram atualizadas até a noite desta quinta-feira. A população pode acompanhar o andamento da campanha em todo o Estado na página do Vacinômetro.