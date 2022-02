Pará recebe mais 72 mil doses de vacina contra a covid-19, nesta sexta-feira

Na madrugada desta sexta-feira, 18, o Pará recebeu mais uma remessa de vacinas contra a covid-19. Desta vez, foram enviadas pelo Ministério da Saúde 72 mil doses da CoronaVac/Sinovac, que serão encaminhadas aos 144 municípios para imunização de crianças entre 5 e 11 anos.

“Com a chegada desta remessa, pretendemos avançar ainda mais na imunização das crianças. Por isso, pedimos aos pais e responsáveis que fiquem atentos ao calendário vacinal de suas cidades, e que não deixem de levar suas crianças aos pontos”, alerta o secretário de Saúde Pública, Rômulo Rodovalho.

Assim que chegam ao Aeroporto Internacional de Belém, as doses são encaminhadas ao Centro Estadual de Imunobiológicos (CEI), onde ficam armazenadas até a entrega aos 13 Centros Regionais de Saúde, e em seguida enviadas para os municípios por via terrestre, aérea e fluvial, com apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

O planejamento da Sespa inclui a distribuição das doses, assim como dos insumos para todos os municípios. Cada um deles recebe as doses de acordo com o quantitativo populacional e a atual etapa de vacinação em que está.

Conforme a mais recente atualização do Vacinômetro, o Pará havia recebido 15.250.765 doses de vacina do Ministério da Saúde. Desse total, 13.909.600 foram enviadas aos 144 municípios, tendo sido aplicadas 12.638.453 doses, sendo 6.075.150 como 1ª dose, 5.539.339 como 2ª dose ou dose única e 1.023.964 como 3ª dose, o que corresponde a 81,35% de cobertura vacinal com a 1ª dose, 74,17% com a 2ª dose ou dose única e 13,71% com a 3ª dose.

Serviço: Informações sobre a vacinação são fornecidas pelas Secretarias Municipais de Saúde. A população pode acompanhar o andamento da campanha em todo o estado na página do Vacinômetro: http://www.saude.pa.gov.br/vacinometro/.