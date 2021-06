Pará recebe mais 215.750 doses de vacina nesta quarta-feira (02)

O Governador do Estado, Helder Barbalho, anunciou por meio de suas redes sociais que o Pará receberá, ainda nesta quarta-feira (02), novas doses de vacina contra a Covid-19. Segundo o gestor, chegam ao Estado 215.750 doses da Astrazeneca/FioCruz.

Com a nova remessa, o objetivo do governo é "avançar nas faixas de idade para ampliar o grupo de atendimento para imunizar o maior número de pessoas nos 144 municípios" do Estado. Veja o comunicado na íntegra: